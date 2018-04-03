В сети запустили образовательный проект «Полка» о самых главных произведениях русской литературы

Бывший главный редактор «Афиши» Юрий Сапрыкин запустил образовательный проект «Полка».

На портале собрана информация о 108 самых важных произведениях русской литературы, «оставившие след в истории, повлияли на развитие языка, а также сообщили что-то новое о мире и человеке». Рейтинг составили писатели, литературоведы, издатели, критики и преподаватели.

На данный момент на сайте доступны 23 статьи о «Войне и мир», поэме Ерофеева «Москва — Петушки», повести Хармса «Старуха» и многих других произведениях. В конце каждой из них можно найти ссылки на тексты, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к книге.

Категория «Списки» показывает подборку книг, объединенных общей темой, жанром, формой или стилем. Списки расставлены в хронологической последовательности. Кроме того, пользователи могут задать вопросы, заполнив форму на странице книги.

Вместе с Сапрыкиным над проектом работают литературный критик Лев Оборин и книжный обозреватель Елена Макеенко.