Как петербургские ученые нашли самый древний лед и почему это спасет всех нас?

Как становятся исследователями льда

Я никогда не мечтал стать гляциологом – дети обычно хотят чего-то попроще, а я и слова-то такого не знал. Читал романы Жюля Верна и собирался стать путешественником, уже тогда планировал добраться до Антарктиды. Был уверен, что чтобы ездить по планете, обязательно нужно стать моряком. Сейчас, конечно, грезить о других странах не так интересно – все это доступно. Когда был ребенком, это было почти невозможно, а мечтать лучше всего о несбыточном.

Но с карьерой моряка не задалось – я начал заниматься в специальном кружке, а там нас учили вязать узлы, рассказывали про устройство судна, в общем, муть какая-то. Другое дело – география. Меня же в первую очередь интересовал окружающий мир, его устройство. Поэтому я пошел в географический класс, а оттуда логично перетек на геофак.

После первого курса у нас была летняя практика на полевой базе под Петербургом, и жизнь в некомфортных условиях, вдали от дома мне ужасно понравилась: романтика, природа, радость перевешивала бытовые недостатки. После третьего года обучения, в 1995 году, меня взяли в экспедицию на Алтай, там я впервые увидел ледники, и это меня захватило – они загадочные, активно меняются, все время куда-то движутся, быстро реагируют на то, что происходит вокруг. Cпустя 20 лет я вновь посетил те места – Восточный Мугур за это время уменьшился в два раза. Вы, наверное, видели картинки, иллюстрирующие глобальное потепление, где с одной точки снят тающий покров с разницей в несколько десятков лет – у меня есть собственная пара таких снимков.

Сразу после выпуска, в 23 года, я впервые поехал в Антарктиду, и с тех пор был там 14 раз. Первая поездка была довольно сложной. Нужно было выполнить много тяжелой работы – копать шурфы, брать образцы, а помощников не было. Тогда начался проект по изучению изотопного состава (концентрации тяжелых молекул воды) снега. Впервые была получена инструментальная зависимость между этим показателем и температурой воздуха, при которой выпадали осадки – так мы можем определить, какой климат был сотни и тысячи лет назад.