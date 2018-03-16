«Дрессировка школьников»: В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

В пятницу, 16 марта, депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом RT сообщил зампредседателя комитета ГД по образованию и науке, соавтор инициативы Борис Чернышов.

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на „дрессировку“ по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», — сказал Чернышов.

Как пояснили газете «Известия» в пресс-службе ЛДПР, необходимость законопроекта объясняется тем, что при подготовке к ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетиров, на которых у многих нет денег. По мнению парламентариев, отмена единого госэкзамена «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний» и даст возможность проводить более качественный отбор абитуриентов. Дискуссия о целесообразности проведения ЕГЭ ведется с момента введения экзамена. Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов отказываться от ЕГЭ нет.

В январе Васильева подчеркнула, что в 2017 году тестовая часть будет исключена из всех предметов на ЕГЭ, кроме иностранного языка. Министр также заявила, что выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы». «Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?» — отметила она.

По материалам «ДП»