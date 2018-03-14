Как Стивен Хокинг изменил науку и нашу жизнь

Сегодня умер культовый физик-теоретик Стивен Хокинг. Верноподданный королевы стал одним из самых известных ученых обоих столетий. «Краткую историю времени» можно назвать эталоном научно-популярного нон-фикшна, а формула описанного им излучения Хокинга достойна быть выгравирована на его надгробии, как он того и хотел.

Вряд ли кто-то сможет лучше него самого объяснять понятным языком то, что скрывается за космологической сингулярностью или квантовым мультиверсом. Математически доказав, что Вселенная началась с сингулярности, Хокинг этим подтвердил Большой взрыв. На что был похож мир до этого события, до сих пор остается загадкой.

Важнейшим вкладом профессора в современную физику считаются его работы в области черных дыр. В соавторстве со своими коллегами он сформулировал четыре закона их механики, а также показал, что последние (речь о дырах, а не коллегах) способны «похудеть». Этот процесс получил название «Излучение Хокинга». Суть его заключается в том, что если вблизи горизонта событий застывшей звезды рождается пара частиц, то одна из них может покинуть ее пределы, благодаря чему масса небесного тела постепенно уменьшается. Или, если процитировать самого Хокинга: «Из черной дыры есть выход, поэтому не отчаивайтесь, если окажетесь внутри».