Как Стивен Хокинг изменил науку и нашу жизнь
Сегодня на 77 году жизни умер великий физик Стивен Хокинг. Специалисты Центра научной коммуникации Университета ИТМО написали для нас колонку о том, почему мир без него станет намного скучнее.
Сегодня умер культовый физик-теоретик Стивен Хокинг. Верноподданный королевы стал одним из самых известных ученых обоих столетий. «Краткую историю времени» можно назвать эталоном научно-популярного нон-фикшна, а формула описанного им излучения Хокинга достойна быть выгравирована на его надгробии, как он того и хотел.
Вряд ли кто-то сможет лучше него самого объяснять понятным языком то, что скрывается за космологической сингулярностью или квантовым мультиверсом. Математически доказав, что Вселенная началась с сингулярности, Хокинг этим подтвердил Большой взрыв. На что был похож мир до этого события, до сих пор остается загадкой.
Важнейшим вкладом профессора в современную физику считаются его работы в области черных дыр. В соавторстве со своими коллегами он сформулировал четыре закона их механики, а также показал, что последние (речь о дырах, а не коллегах) способны «похудеть». Этот процесс получил название «Излучение Хокинга». Суть его заключается в том, что если вблизи горизонта событий застывшей звезды рождается пара частиц, то одна из них может покинуть ее пределы, благодаря чему масса небесного тела постепенно уменьшается. Или, если процитировать самого Хокинга: «Из черной дыры есть выход, поэтому не отчаивайтесь, если окажетесь внутри».
Практически символ Кембриджа, ученый был сторонником концепции квантового мультиверса. Хокинг даже описал конструкцию, в которой, в некотором смысле, одновременно существуют несколько вселенных, где физика отличается от нашей. Возможно, в какой-то из них космологические гипотезы проще, а главное – понятнее.
Этим не исчерпывается гигантский вклад Хокинга в нашу с вами жизнь. По словам редактора, работавшего вместе с ним над «Краткой историей времени», он хотел, чтобы его труд прочли и поняли как можно больше людей, чтобы каждый из нас мог представить тот самый горизонт событий, где нам никогда не побывать. Во время работы над черновиком Хокинг давал почитать наброски одной из своих сиделок, корректируя и поясняя места, которые казались ей непонятными. И, по его заверениям, в результате она поняла большую ее часть. Для печати книги он выбрал издательство, специализирующееся на мягких покетбуках, продающихся в аптеках, супермаркетах, аэропортах и на станциях метро, надеясь сделать ее доступнее для читателей.
Он был не только великим теоретиком, но и экспериментатором. Однажды профессор решил организовать настоящую вечеринку с шампанским и закусками для путешественников во времени. Он основательно подготовился: разослал приглашения, указав время, дату, географические координаты, приложив необходимое заявление об отказе от ответственности. Но в назначенный час 28 июня 2009 года никто не явился. Дело в том, что приглашения ученый отправил только 29 июня, когда вечеринка уже закончилась. Что доказывало, что путешествия во времени невозможны.
Мир без легендарного физика определенно станет немного скучнее. И все же стоит порадоваться, что мы находимся во Вселенной, где жил Стивен Хокинг.
Текст: Даниил Широков
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