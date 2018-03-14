Уничтожение человечества и жизнь на Марсе: что обещал Стивен Хокинг нашей планете
Сегодня, в день рождения Альберта Эйнштейна и день числа Пи (3/14), на 77 году жизни умер выдающийся физик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Он не только изменил наш взгляд на теорию черных дыр и Большой взрыв, но и неоднократно предсказывал будущее планеты. Мы публикуем самые важные его пророчества.
1. Человечество исчезнет через 200 лет
В 2017 году на саммите Tencent WE в Пекине ученый заявил, что из-за перенаселения и слишком активного использования электроэнергии мы уничтожим Землю меньше, чем за шесть веков – она превратится в «пылающий огненный шар».
Единственный шанс избежать этого – найти другую пригодную для жизни планету. Он призвал поддержать его проект Breakthrough Starshot, предполагающий путешествие к Альфе Центавра — ближайшей к Солнечной системе звезде. Он полагал, что безопасное для людей жилище может вращаться вокруг нее.
Позже ученый уточнил, что, вероятно, для повторения судьбы Венеры (скопление парниковых газов в атмосфере нагрело эту планету до 460 градусов по Цельсию) нам хватит и 200 лет. «Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — заявил физик.
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Стивен Хокинг в молодости
2. Искусственный интеллект приведет к деградации и смерти
Во время Глобальной конференции мобильного интернета в Китае в 2017 году Хокинг подчеркнул: «Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет». По его словам, новые технологии могут привести к всеобщей деградации и сделать нас беспомощными перед лицом природы.
В интервью журналу Wired он также делился опасениями по отношению к ИИ: «Это будет новая форма жизни, которая превзойдет людей и сможет их заменить».
Еще более радикально он высказывался в 2014 году в разговоре с BBC: «Появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы. Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать с все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягаться со скоростью машин и проиграем».
В 2015 году вместе с Илоном Маском, Ноамом Хомским и другими выдающимися учеными и исследователями он подписал открытое письмо против оружия с ИИ.
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Стивен Хокинг во время съемок сериала «Теория Большого Взрыва»
3. Инопланетяне существуют, но столкновение с ними может стать для нас трагедией
В 2010 году в документальном телесериале научно-популярного канала Discovery Channel Хокинг рассказал, что, учитывая тот факт, что во Вселенной более 100 млрд различных галактик, а в каждой из них – сотни миллионов звезд, Земля – не единственная планета, на которой существует жизнь. «По моему математическому разумению, одни лишь цифры заставляют думать, что инопланетяне существуют. Однако если к нам прилетят жители других миров, то последствия могут быть такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку – то есть не самые лучшие».
4. Мы начнем переезжать на Луну через 30 лет, а на Марс – через 50
Выступая на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии, Хокинг отметил, что гибель человечества от падения астероида, климатических катаклизмов или перенаселения является лишь вопросом времени. Тогда он говорил: «Мы подарили нашей планете ужасный подарок в виде изменений климата, роста температур, сокращения полярного ледового покрова, вырубки лесов и уничтожения многих видов животных. Когда в нашей истории возникали похожие кризисы, нам обычно было куда переселяться, было что колонизировать. В 1492 году это сделал Колумб, когда он открыл Новый Свет. Но сейчас никакого Нового Света нет. Нет никакой страны Утопии прямо за углом. Нам уже не хватает места, а перебраться мы можем только в иные миры».
По словам профессора, Луна и Марс — это лучшие места для создания первых колоний. По его мнению, лунную базу можно построить за 30 лет, а форпост на Марсе за 50.
Он был уверен, что космические корабли с двигателями на основе ядерного синтеза, приводимые в движение реакторами на частицах и античастицах, как в «Звездном пути», или какой-то «совершенно новой формой энергии», позволят человеку преодолевать световые годы.
5. За черными дырами найдется альтернативная Вселенная
В 2016 году в своей работе профессор высказал предположение, что черные дыры являются вратами в другую вселенную. Поглощенная ими информация не исчезает бесследно и даже может просачиваться наружу в виде фотонов с почти нулевой энергией. «Черные дыры не являются вечной тюрьмой, как ранее думали, – шутил он. – Если вам кажется, что вы попали в черную дыру, не сдавайтесь. Есть выход».
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