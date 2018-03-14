Уничтожение человечества и жизнь на Марсе: что обещал Стивен Хокинг нашей планете

3. Инопланетяне существуют, но столкновение с ними может стать для нас трагедией

В 2010 году в документальном телесериале научно-популярного канала Discovery Channel Хокинг рассказал, что, учитывая тот факт, что во Вселенной более 100 млрд различных галактик, а в каждой из них – сотни миллионов звезд, Земля – не единственная планета, на которой существует жизнь. «По моему математическому разумению, одни лишь цифры заставляют думать, что инопланетяне существуют. Однако если к нам прилетят жители других миров, то последствия могут быть такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку – то есть не самые лучшие».

4. Мы начнем переезжать на Луну через 30 лет, а на Марс – через 50

Выступая на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии, Хокинг отметил, что гибель человечества от падения астероида, климатических катаклизмов или перенаселения является лишь вопросом времени. Тогда он говорил: «Мы подарили нашей планете ужасный подарок в виде изменений климата, роста температур, сокращения полярного ледового покрова, вырубки лесов и уничтожения многих видов животных. Когда в нашей истории возникали похожие кризисы, нам обычно было куда переселяться, было что колонизировать. В 1492 году это сделал Колумб, когда он открыл Новый Свет. Но сейчас никакого Нового Света нет. Нет никакой страны Утопии прямо за углом. Нам уже не хватает места, а перебраться мы можем только в иные миры».

По словам профессора, Луна и Марс — это лучшие места для создания первых колоний. По его мнению, лунную базу можно построить за 30 лет, а форпост на Марсе за 50.

Он был уверен, что космические корабли с двигателями на основе ядерного синтеза, приводимые в движение реакторами на частицах и античастицах, как в «Звездном пути», или какой-то «совершенно новой формой энергии», позволят человеку преодолевать световые годы.

5. За черными дырами найдется альтернативная Вселенная

В 2016 году в своей работе профессор высказал предположение, что черные дыры являются вратами в другую вселенную. Поглощенная ими информация не исчезает бесследно и даже может просачиваться наружу в виде фотонов с почти нулевой энергией. «Черные дыры не являются вечной тюрьмой, как ранее думали, – шутил он. – Если вам кажется, что вы попали в черную дыру, не сдавайтесь. Есть выход».