Умер всемирно известный физик Стивен Хокинг

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг умер в возрасте 76 лет, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи. «Он был великим ученым, чье наследие будет жить многие годы», — говорится в заявлении детей физика.

По данным The Guardian, ученого не стало рано утром в среду, 14 марта. В момент смерти он находился в своем доме в Кембридже. Стивен Хокинг — физик-теоретик и популяризатор науки. Считается одним из наиболее влиятельных и широко известных физиков нашего времени. Он изучал проблему возникновения космологической сингулярности — состояния Вселенной из которой она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Применил термодинамику к изучению черных дыр. Предположил, что есть микроскопические черные дыры, которые могли бы весить миллиарды тонн при объеме равном объему протона.