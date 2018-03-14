Умер всемирно известный физик Стивен Хокинг
Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг умер в возрасте 76 лет, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи. «Он был великим ученым, чье наследие будет жить многие годы», — говорится в заявлении детей физика.
По данным The Guardian, ученого не стало рано утром в среду, 14 марта. В момент смерти он находился в своем доме в Кембридже. Стивен Хокинг — физик-теоретик и популяризатор науки. Считается одним из наиболее влиятельных и широко известных физиков нашего времени. Он изучал проблему возникновения космологической сингулярности — состояния Вселенной из которой она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Применил термодинамику к изучению черных дыр. Предположил, что есть микроскопические черные дыры, которые могли бы весить миллиарды тонн при объеме равном объему протона.
В 22 года у Хокинга обнаружили боковой амиотрофический склероз. Врачи отвели ему жить два-три года. Однако ученый прожил долгую жизнь, дважды был женат и стал отцом троих детей. В 1965 году женился на Джейн Уайлд, которая родила двух сыновей Роберта и Тимоти, а также дочь Люси. После развода с Джейн в 1995 году женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон. Прожил с ней 11 лет и развелся в 2006 году. В 1998 году Хокинг выпустил книгу «Краткая история времени» — о появлении Вселенной, черных дырах, природе пространства и времени, а также теории суперструн. В 2015 году в прокат вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга», посвященный жизни ученого.
По материалам «ДП»
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