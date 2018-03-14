Забудьте, чему вас учили в школе – чтобы перестать ошибаться, нужно запомнить всего одно правило

Я всю жизнь занимаюсь исследованием проблем орфографии, благо для этого у меня есть идеальные условия. Обучение «Русский язык без правил» как раз на этом и основано: для того чтобы бороться с ошибками, надо знать их виды, природу, живучесть, упорство, вредоносность и место дислокации. Несмотря на стремительно меняющийся благодаря технологиям мир, люди в массовом порядке делают при письме одни и те же ошибки, которые делятся на две группы.

Первая по причине дисграфии, вторая – из-за школьных правил и просчетов в схеме обучения. В хит-параде – нарушения на границах слов. Это то, что везде называют «слитно-раздельно». По частотности они уверенно лидируют с большим отрывом, давя своей массой все остальные вместе взятые.

Качество грамотности зависит вовсе не от умения различать, сколько в слове н – два или одно, не от умения писать приставки и уж, конечно, не от всяких «тся» и «ться». Это все и многое другое отодвигается на задний план. На любой странице текста в первом же абзаце прежде всего вылезет «наболевшее»: проблемы насчет частицы «не», а заодно и всех других частиц. И частица «же», и слова «насчет» и «заодно», которые нам попались только что в предыдущем предложении, тоже, кстати, из той же компании – а также и слово «кстати», и иже с ними – слова «также», «тоже» и «из той же».