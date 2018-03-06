Эрмитаж, Европейский университет и образовательный проект Arzamas открывают лекторий об искусстве

Европейский университет, Эрмитаж и образовательный проект Arzamas открывают лекторий «Искусство видеть» в Российской государственной библиотеке в Москве. Встречи будут посвящены картинам, фотографиям, гравюрам, архитектуре и скрытым смыслам. Большую часть программы — один час — займут лекции ученых Европейского университета.

Лекторий запускают 11 марта в 16:00. Вход свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать на них, будут вести прямые трансляции, а записи встреч будут доступны на странице лектория, на YouTube и в группе Arzamas «ВКонтакте».

На первой встрече выступит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, котрый расскажет о войнах памяти и диалоге культур в музейном пространстве. Ранее образовательный проект Arzamas запустил онлайн-университет, лекции в котором читают профессора Колумбийского университета и Оксфорда.