Как бывший слесарь-историк выиграл 2,5 млн от Путина за вклад в науку

Как вы занялись историей?

Еще в школе я ей интересовался, но важную роль сыграл профессор вологодского университета Александр Васильевич Комкин, он приезжал с лекциями, когда я учился в десятом классе, он меня тогда очень впечатлил. Истфак ВГУ в 60-70-х годах XX века был одним из центров изучения аграрной истории средневековой Руси наряду с Москвой и Петербургом. Сейчас это, к сожалению, утрачено.

Давно вы выбрали свою тему?

Дионисиево-Глушицким монастырем я занялся еще на втором курсе. Он старинный, и в нем сохранились документы еще XV века. Монастырские архивы – это важнейший источник информации о нашей стране того времени.

До вас эти документы не изучались?

Изучались, но поверхностно. Я посмотрел подлинник и оказалось, что несмотря на то, что документ публиковался три-четыре раза, строчка из него была пропущена. Кажется, что это не существенно, но в этой грамоте перечисляются земли, библиотека, другие духовные богатства – то, что Дионисий Глушицкий оставляет монастырю, близясь к смерти. Получилось, что когда я начинал заниматься монастырем, было известно 12-15 документов, а сейчас – более 500.

Почему вы переехали в Петербург?

В Вологде почти невозможно поступить в аспирантуру, мест нет, это общая проблема для всех провинциальных университетов. Здесь я поступил в институт истории РАН, Европейский университет, а еще работал слесарем-ремонтником в РАН. Потому что стипендия в институте была полторы тысячи рублей в месяц, в Европейском – немного больше. А подработка слесарем не слишком отвлекала меня от диссертации.

Вы знали слесарное дело?

Солженицын писал, что когда был в лагере, его спросили: «Вы умеете точить пилу?» Он ответил: «Да», хотя, как обычный студент-интеллигент, конечно, никогда этого не делал. Но быстро научился, потому что он этого зависела его жизнь. Может, это несколько вольный пример, но тем не менее. Я ничего непривычного в этом не вижу. Элементарная работа по дому, которой нас учили в школе на уроках труда.