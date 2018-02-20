Татьяна Черниговская: Мне кажется, сложных вопросов много. Например, тема дискуссии «Интеллект: искусственный или настоящий»? Слово «настоящий» не совсем корректно, вероятно, его следовало бы заменить на «естественный». Но от этого нам легче не станет.

Что такое интеллект? На этот вопрос существует масса вариантов ответа. От того, который измеряется идиотской системой IQ и подразумевает только навыки работы с определенными операциями и больше ничего, до таких сложно изучаемых вещей как интуиция, внезапные озарения. Это огромный спектр. Поэтому, если уж хулиганить, то я спрошу, какие основания считать, что естественный интеллект есть у того или иного человека? Я не хочу никого обижать, но известны примеры из истории, когда человек, который делает важнейшие открытия и определяет ход движения цивилизации, в бытовом смысле чуть ли не слабоумен.

Мы находимся на пороге не только невероятных технологических скачков. Это переход в другую цивилизацию, и я вижу проблему антропологическую. Мы вообще в этом мире сможем жить? Разговоры о восстании машин опоздали, это уже случилось. У каждого в кармане или сумке находится понятное устройство. Мои статьи висят в неких облаках.

Ну и совсем смелый вопрос: а мы не являемся просто совершенной программой? Какие у меня есть основания считать, что каждый из нас – не потрясающе, с изяществом и хитростью написанный алгоритм, который позволяет нам не подозревать об этом. У меня есть дома книга, которая называется «The minds best treat» — то есть «Лучшая уловка разума». Шутка заключается в том, что наш мозг прекрасно себя ведет. Он все делает сам, да еще и подает нам сигнал, мол, не волнуйся, это твое решение, все в порядке. Вы можете сказать, что это все сказки. А я хочу, чтобы мне кто-нибудь доказал, что это не так.

Я не к тому, что мы уже киборги. Но часть нашей памяти, знаний находится во вне, в разных устройствах, мы вынесли ее из себя. Я хочу сказать, что меняются главные координаты. Мы не понимаем, где начало, а где конец, с кем мы имеем дело. Вы уверены, что Петя Сидоров, с которым вы общаетесь, это Петя Сидоров, что их не 986 с половиной тысяч, что это вообще люди? А какое у них время? Потому что одно дело, если он в Москве, другое – если в Африке, а если он вообще в самолете летит? В общем, на ночь о таких вещах лучше не думать. Потому что они страшные.

Я давно участвую в большом количестве серьезных дискуссий на эту тему. Буквально неделю назад мы с Константином Анохиным, крупнейшим нейрофизиологом и моим другом, сидели вдвоем на сцене на конференции в Москве. Вопрос был поставлен так: «Будет ли сознание у искусственного интеллекта?». Это немножко поворот в бок. Мы боимся, что потеряем контроль над ситуацией, и эта железяка воспитает в себе «Я», то есть у нее появится эго. Это обрушивает нашу цивилизацию. Если у этой программы есть «Я», значит у нее есть ее задачи, цели, умения не меньше, чем у нас. И мы должны относиться к ней соответствующим образом. Например, мы не можем ее стереть. Это не то, что флешка — вынул, и все. Эти разговоры для детей о том, что мы всегда их сможем выключить, вызывают у меня смех. Не мы их выключим, а они нас, не забывайте, что они работают в скоростях и величинах, в которых люди не живут. Это наносекунды и нанометры.

Это широко обсуждаемая в аналитической философии проблема зомби. Это не сказка, а мысленный эксперимент. Если перед вами стоит человек, который выглядит как вы, у него есть кожа, похожие сенсорные системы, есть ли надежда выяснить, кто из вас настоящий? Мой ответ — нет. Поэтому расслабляться не стоит. В течение пяти лет мы столкнемся с взрывоопасной ситуацией — я в этом уверена. Уже даже скучно говорить о том, что появятся миллионы людей, которым будет нечем заняться. И разговоры про то, что все они начнут заниматься творчеством — один будет играть на лютне, другой на гитаре, третий писать сонеты — это же анекдот, вы же понимаете, что ничего этого не будет. Меж тем, это реально, и намеки на это уже есть и в Скандинавских странах, и во Франции.