Илья Демуцкий и Александр Архангельский встретятся на февральских «Диалогах»

24 февраля февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» пройдут в Высшей школе экономики (наб. канала Грибоедова, 123). В 15:00 ожидается встреча номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ильи Демуцкого - композитора и автора музыки к «Ученику» Кирилла Серебренникова и современного российского композитора Александра Маноцкова. Тема встречи - «Серебренников. Музыка».

В 16:00 об истории диссидентского движения в России поговорят литературовед и телеведущий Александр Архангельский и журналистки Ксения Лученко и Татьяна Сорокина.

Завершат «Диалоги» в 17:00 gросветитель, глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и кандидат исторических наук и специалист по истории Кавказа Амиран Урушадзе. Темой встречи станет Кавказская война.

Вход свободный.