Андрей Курпатов: «Перестаньте развивать мозг»
Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» Андрей Курпатов написал для нашего сайта колонку о том, почему мы все становимся глупее, но трениги и медитации нам не помогут.
Идея развития – в частности, мозга – может интересовать человека в двух случаях. Первый: все настолько плохо, что он уже и сам замечает, что другие люди воспринимают его как дегенерата. Обычно идиоты уверены в собственной непогрешимости и в любой спорной ситуации считают таковыми окружающих. Поэтому в этот вариант маловероятен.
Второй: человеку банально нечего делать. В результате он рандомно клюнул на модную (и бессмысленную) затею. Впрочем, сам факт, что его мозгу нечем заняться, наводит на печальные размышления. Это завязка, и к ней мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте поймем, способен ли вообще наш мозг к какому-либо прогрессу.
Основная метафора в отношении «развития мозга» – гимнастическая. Мол, можно накачать мышцы в спортзале, а мы предлагаем вам накачать ваш мозг нашими замечательными тренингами, нейро-диетами, медитациями с осознанностью и так далее. Согласитесь, звучит логично, да и метафора красивая. Но на самом деле она хромает на обе ноги.
Во-первых, хромота сугубо физиологическая: мозг – это орган (в ряду других органов – сердце, почки, селезенка), а мышцы – это часть опорно-двигательного аппарата. Развивать аппарат – это нормально, а работу внутренних органов можно только оптимизировать.
Во-вторых, хромота анатомическая: объем мышечной массы человека, решившего стать Шварценеггером, может увеличиваться в разы от начального уровня «хилости», но куда расти мозгу? Он локализован в ограниченно объеме черепной коробки.
Все, что мы можем – сделать так, чтобы он в рамках предустановленного функционала и заданных объемов стал работать чуточку лучше. Насколько велико это «чуточку»? Сразу предлагаю не обольщаться.
Представьте, что у вас есть целый год свободного времени и доступ к лучшим научным центрам по развитию когнитивных способностей. В течение этого времени самые крутые специалисты будут тренировать вас со всем возможным тщанием, потому что вы известный научный журналист и пишете книгу «Стать умнее». Она очевидно станет мировым бестселлером! Ради такой рекламы грех не постараться. Все передовые силы собраны и брошены в бой. Удар принял на себя Дэн Херли – тот самый человек, который поставил над собой этот эксперимент.
Его произведение появилось и стало хитом. Но поумнел ли журналист? Он отвечает с юмором – мол, наука развития мозга еще молодая, так что, это не «начало конца, а только конец начала», потому не будем придираться. Дэн, прошедший все красочно описанные им круги ада, скромно резюмирует полученный результат (прибавление ума) – скорее да, чем нет. И нервно смеется в кулачок, а почему – понятно из содержания книги.
Мозг Херли подвергали электростимуляции и пичкали никотином, на нем испытывали множество компьютерных программ и тренингов, которые должны были способствовать развитию памяти, восприятия, внимания. А еще он играл на лютне, ел правильные продукты и медитировал. А теперь – барабанная дробь! Год мытарств Дэна увенчался увеличением его IQ на один балл. По результатам МРТ-сканирования никаких изменений в межнейронных связях его префронтальной коры по сравнению с остальным мозгом обнаружено не было.
Конечно, Дэн многому научился за этот год (будем честны до конца!). Особенно ему понравилось играть на лютне, а вот медитация, например, несколько достала. Какие-то тесты он стал выполнять лучше, какие-то, впрочем, хуже. Игра этих показателей и вводит нас в заблуждение.
Например, вы не можете изменить размеры своей рабочей памяти. Вы в силах освоить специальные мнемотехники, но это тренировка не памяти, а навыка. Проще говоря, если вы научились ловко запоминать длинные ряды чисел, то эта способность не распространится на слова и имена. Механика останется такой же, ее не разовьешь.
Теперь три серьезных вывода. Во-первых, если вы с собой что-то делаете (и это «что-то» не вредит вашему здоровью) – это лучше, чем лежать на диване. Поэтому Дэн и посмеивается. Во-вторых, если функции мозга нарушены (вследствие черепно-мозговой травмы, инсульта, СДВГ у детей), то их действительно можно и нужно пытаться компенсировать. В-третьих, не существует какого-то абстрактного ума. Интеллект нужен человеку для решения конкретных жизненных задач – личного свойства, достижений в бизнесе или науке, профессионального роста. Уже существующего у вас мозга вполне достаточно. Если нам что и нужно совершенствовать, так это навык создания более сложных интеллектуальных объектов, качественных, подробных, многомерных моделей реальности. А это вопрос обучения.
В свое время были популярны «тренинги личностного роста». Будучи психотерапевтом, я даже несколько раз лечил их последствия. Но в чем заключался секрет их распространенности? Все просто: если у тебя кризис, ты хватаешься за любую соломинку, только бы из него выбраться.
Нынешняя мода на развитие мозга – те же яйца, только в профиль. Только вот кризис у нас с вами другой, и он всеобщий: мы все оказались перед ударом информационной волны, которая лишает нас здоровой социальности и ощущения осмысленности собственной жизни.
Это фундаментальная цивилизационная проблема, которую мы не сможем решить до тех пор, пока не увидим, что способ нашего информационного потребления неизбежно превращает нас в дегенератов – информационных псевдодебилов.
Впрочем, с этого я и начал – собственное оглупление практически невозможно заметить. Так что, вполне возможно, мы отупеем, не приходя в сознание. Но зато с очень-очень развитым мозгом.
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