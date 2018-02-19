Андрей Курпатов: «Перестаньте развивать мозг»

Идея развития – в частности, мозга – может интересовать человека в двух случаях. Первый: все настолько плохо, что он уже и сам замечает, что другие люди воспринимают его как дегенерата. Обычно идиоты уверены в собственной непогрешимости и в любой спорной ситуации считают таковыми окружающих. Поэтому в этот вариант маловероятен.

Второй: человеку банально нечего делать. В результате он рандомно клюнул на модную (и бессмысленную) затею. Впрочем, сам факт, что его мозгу нечем заняться, наводит на печальные размышления. Это завязка, и к ней мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте поймем, способен ли вообще наш мозг к какому-либо прогрессу.

Основная метафора в отношении «развития мозга» – гимнастическая. Мол, можно накачать мышцы в спортзале, а мы предлагаем вам накачать ваш мозг нашими замечательными тренингами, нейро-диетами, медитациями с осознанностью и так далее. Согласитесь, звучит логично, да и метафора красивая. Но на самом деле она хромает на обе ноги.

Во-первых, хромота сугубо физиологическая: мозг – это орган (в ряду других органов – сердце, почки, селезенка), а мышцы – это часть опорно-двигательного аппарата. Развивать аппарат – это нормально, а работу внутренних органов можно только оптимизировать.

Во-вторых, хромота анатомическая: объем мышечной массы человека, решившего стать Шварценеггером, может увеличиваться в разы от начального уровня «хилости», но куда расти мозгу? Он локализован в ограниченно объеме черепной коробки.