Почему все в восторге от запуска ракеты Илона Маска? Объясняет футуролог
Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой находится личный автомобиль инженера – красный Tesla Roadster. Председатель Совета Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Евгений Кузнецов написал, почему это важнейшее событие современной истории.
В чем «трудовой подвиг» Илона Маска?
Начнем с того, что вся (и российско-советская, и американская) космонавтика настоящего времени – это незаконнорожденное дитя системы доставки ядерного вооружения. Королев получил право запустить Спутник в награду за успехи в создании основного изделия. Тем же (политической акцией без всякого практического смысла) были и запуск человека в космос, и ответка в виде полетов на Луну. Это все было «демонстрациями возможностей», а в основе лежала все таже баллистическая ракета, докрученная и передаланная (скажем прямо – доработанная и переработанная Фау-2). Ту космонавтику убил договор о не размещении в космосе вооружений. Это и вызвало многодесятилетний застой.
Прямым следствием этого является простой факт – никто и не думал делать ракеты многоразовыми, потому как задача ракеты с бомбой была проста: донести заряд до цели. И все. Подразогнаться, чтобы вытолкнуть заряд на круговую орбиту – это уже вопрос добавки ступеней и увеличения мощности, не более. Принципиально суть и формат изделия не менялся. Была, конечно, попытка с Шатлом и Бураном, но сделанная не бизнесом она была обречена (это тоже, скажем прямо, был военный объект).
Именно потому изделие не стало продуктом, а космос не пошел по пути авиации, в которой штучно-изготавливаемые образцы превратились в серийно создаваемые типовые продукты. Кто не в курсе: в современной России создание ракет до сих пор проходит по бюджетам как ОКР, и соответственно, лежит в бюджете науки (это к слову о том, что, по-хорошему, надо бы их оттуда вынуть, и тогда госрасходы на науку станут заметно тоньше).
Что сделал Маск?
Он превратил ракету в продукт. Это типовое серийно изготавливаемое многоразовое устройство, которое модульно сочетается друг с другом для получения разнотипных моделей. Falcon Heavy – это просто три обычных Falcon в одной связке, все алгоритмы возвращения которых уже отработаны.
Иными словами, это бизнес-технологическая, а не научно-техническая революция. И да, его маркетинг и инвест-менеджмент также являются образцовыми, потому что его компании – вообще образец hi-tech unicorns.
Почему это так важно? Все просто. Мы не помним практически никого из изобретателей множества аэропланов, пытавшихся (часто трагически-безуспешно) перелететь Атлантику. Мы помним братьев Райт (как помним Фон Брауна и Королева), и будем помнить гениальных конструкторов серийных авиалайнеров.
Маск – это создатель ракеты, которая становится серийным массовым продуктом. Он радикально удешевляет пуски, делает космос доступным для промышленности и бизнеса (а не только госбюджетов), открывает дорогу десяткам последователей с продуктами других типов, характеристик, параметров, в общем, создает индустрию.
Именно этого и не понимают в России, где «готовы повторить» создание очередного «изделия», но нет не только идей, но даже и задач создавать рынок.
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