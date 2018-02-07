Почему все в восторге от запуска ракеты Илона Маска? Объясняет футуролог

В чем «трудовой подвиг» Илона Маска?

Начнем с того, что вся (и российско-советская, и американская) космонавтика настоящего времени – это незаконнорожденное дитя системы доставки ядерного вооружения. Королев получил право запустить Спутник в награду за успехи в создании основного изделия. Тем же (политической акцией без всякого практического смысла) были и запуск человека в космос, и ответка в виде полетов на Луну. Это все было «демонстрациями возможностей», а в основе лежала все таже баллистическая ракета, докрученная и передаланная (скажем прямо – доработанная и переработанная Фау-2). Ту космонавтику убил договор о не размещении в космосе вооружений. Это и вызвало многодесятилетний застой.

Прямым следствием этого является простой факт – никто и не думал делать ракеты многоразовыми, потому как задача ракеты с бомбой была проста: донести заряд до цели. И все. Подразогнаться, чтобы вытолкнуть заряд на круговую орбиту – это уже вопрос добавки ступеней и увеличения мощности, не более. Принципиально суть и формат изделия не менялся. Была, конечно, попытка с Шатлом и Бураном, но сделанная не бизнесом она была обречена (это тоже, скажем прямо, был военный объект).

Именно потому изделие не стало продуктом, а космос не пошел по пути авиации, в которой штучно-изготавливаемые образцы превратились в серийно создаваемые типовые продукты. Кто не в курсе: в современной России создание ракет до сих пор проходит по бюджетам как ОКР, и соответственно, лежит в бюджете науки (это к слову о том, что, по-хорошему, надо бы их оттуда вынуть, и тогда госрасходы на науку станут заметно тоньше).