Видео: уникальные панорамные съемки Марса от NASA

Аппарат NASA Curiosity сделал панорамное видео поверхности Марса. Его опубликовало национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Космическому аппарату удалось запечатлеть красную планету еще в октябре прошлого года, но изображения дошли до Земли только недавно. Ролик является наиболее подробным из тех, что получали от Curiosity ранее. Ученые полагают, что благодаря видео они смогут детально изучить поверхность Марса.