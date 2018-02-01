Профессора Оксфорда и Колумбийского университета прочитают лекции в онлайн-университете Arzamas

Образовательный проект Arzamas в честь своего трехлетия открывает онлайн-университет.

Первый курс по истории русской культуры будет состоять из семи модулей и 56 лекций, которые охватят периоды от Древней Руси до первых рок-концертов, от эпохи Петра до Серебряного века и многие другие эпохи.

Каждый модуль будет курировать свой ученый, которые отвечает за темы лекции и поставленные в них вопросы. Более того, после прохождения модуля будет проведен экзамен как в настоящем университете. Arzamas также обещает награды тем, кто освоит весь курс.

Среди лекторов университета Arzamas - профессор Оксфорда и РАНХиГС Андрей Зорин, член-корреспондент РАН Федор Успенский, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков и многие другие.