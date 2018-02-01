Почему мы разучились читать — объясняет Татьяна Черниговская

Типы чтения

Текст на бумаге, коже, глиняной табличке или экране компьютера объединяет одно — в первую очередь, это текст. Разница восприятия этого текста зависит не от носителя, а от двух разных типах чтения: линейном и поисковом. Современные люди привыкают работать в режиме гипертекста: вы читаете, потом какое-то слово или выражение вызывают у вас интерес, вы кликаете по гиперссылке и «проваливаетесь» в него. Так можно уйти очень далеко от первоначального текста. Из этого следует, что изменился сам способ чтения. Люди с большим трудом переваривают длинные тексты от начала до конца — и это тревожный знак. Это значит, что чтение в привычном для нас смысле исчезает.

Сама я по-прежнему читаю серьезные книги только в печатном виде: мне нравится держать их в руках, ощущать бумагу. Но поскольку я вынуждена по роду деятельности изучать очень много научных статей и рецензировать работы, я, конечно, делаю это с компьютера — в том числе по диагонали. Ситуация изменилась, и я не настолько ретроградка, чтобы отрицать это.

Как тексту удерживать внимание?

Есть сведения о том, что людям цифровой эпохи становится все сложнее удержать внимание. Не скажу, что этим страдают все, но движение в сторону «нечтения» существует. Сейчас дети в школах часто читают вместо произведений их краткие содержания: «Преступление и Наказание» или «Война и Мир» на четырех страничках. Как бы мы ни относились к Достоевскому, он никогда не писал детективов на тему «кто старушку хлопнул». Если бы от этих романов осталась только банальная сюжетная канва (кто на ком женился, кто с кем развелся), то это были бы совсем другие книги, и Толстой, и Гоголь, и Пушкин перестали бы быть авторами. Вопрос: зачем это делают? Вероятно, потому, что нельзя прочесть этот огромный текст. Сторонники подобного сокращения обычно объясняют все тем, что ребенок не может понять столь сложные произведения. Следуя такой логике, мы должны убрать из школьной программы всю классическую русскую литературу. Так что это не только новый способ чтения, но и другой способ мышления, гораздо более рваный.