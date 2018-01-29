«Трагедии в школе неизбежны при нынешней системе образования»: учитель о детской агрессии

Обязательное школьное образование имеет свои плюсы — от грамотности зависит уровень нашей жизни. Но неочевидны проблемы, которые из него вытекают. Поделюсь мыслями человека изнутри системы. Мне 25 лет, работаю учителем в общеобразовательной школе Выборгского района учителем истории и обществознания. Я не успел попрощаться с максимализмом, но перестал бороться с ветряными мельницами.

Вспомните, что такое школа: миниатюра общества, где в одном классе собрались его грани и оттенки. Ребенок не выбирает учебное заведение, класс и руководителя. Девять лет он обязан провести вместе со своими «коллегами по несчастью». Из этого вытекает очевидная вещь:

Насилие в школах существует.

Оно появилось тогда, когда образование стало обязательным. Мы все протирали штаны и юбки за школьной партой. Мы знакомы с типом, который был в каждом классе — задирой, что не признает авторитеты, прогульщиком и завсегдатаем кабинета директора. Когда я хожу по школьным коридорам, то вижу, как парни бегают, толкаются, изредка дерутся. В младших классах, в старших. Все, везде.

Я бы сказал, что это ненормально, но скажу другое — это неизбежно. Каждый примеряет социальные роли, добивается своих целей, возникают конфликты, которые надо решать. Опыт, который ребенок приобретает в школе — болезненный, но самый полезный.

В школу порой попадают люди, неприспособленные к учебе — бывает, они потенциально опасны для общества. Есть два варианта решения проблемы. Первый, фантастический — индивидуальный подход. Выявить особенного ребенка и предоставить ему подходящие условия. Новый образовательный стандарт берет курс на «инклюзивное» образование. Индивидуальное обучение, перевод в специальное учреждение, способы есть. Одна беда — сами родители боятся идти на этот шаг. Их пугает аттестат из спецшколы, отметки в личном деле, походы к психологам. Чаще получается второй вариант — ребенок обучается наравне со всеми. Сидит в классе, общается на переменах, не вписывается в коллектив, испытывает стресс. И так из года в год.