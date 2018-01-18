Что не так с дизайнерами в Петербурге? – Митя Харшак о том, каким должно быть образование
Митя Харшак — дизайнер-график и издатель собственного журнала «Проектор» — стал академическим руководителем программы «Дизайн» НИУ «Высшая школа экономики» в Петербурге и намерен изменить картину мира в петербургском образовании.
О проблемах дизайн-образования
Петербургские школы выпускают не профессиональных дизайнеров, а самобытных художников. Каждый год я бываю на защите дипломных проектов — зрителем, рецензентом или членом аттестационной комиссии. Я вижу проекты талантливых ярких — не дизайнеров, ХУДОЖНИКОВ. Да, эти молодые люди оперируют инструментарием и несколько лет отдали обучению на профильной кафедре. Но они не готовы к требованиям, которые диктуют рынок и их будущие работодатели. Они не включены в индустрию и зачастую воспринимают свою профессию исключительно с внешней стороны, как процесс создания красивых картинок. Не говоря уже о пробелах в знании технологий, которые просто не может себе позволить современный дизайнер. Именно поэтому сегодняшним выпускникам так сложно даются первые шаги в профессии. Мы с моими коллегами по Школе дизайна намерены изменить эту ситуацию.
О старте в Петербурге
Первым профилем нашей Школы в Петербурге станет Коммуникационный дизайн. Это самый «мой» дизайн, который только можно придумать, и я, помимо общего руководства программой, сам стану куратором одной из групп. Специалист по коммуникационному дизайну — это спецназовец, универсальный боец, способный решать самые сложные задачи: разрабатывать бренды, придумывать упаковку, создавать рекламные кампании и рисовать сайты, делать театральные плакаты и многостраничники. Главный инструмент такого дизайнера — голова. Коммуникационный дизайн прокачивает, в первую очередь, именно мышление, способность генерировать идеи и находить остроумные решения для запутанных профессиональных головоломок. Но и это еще не все. Наша работа позволяет получать огромное удовольствие от того, что мы делаем каждый день! И это редкое качество, присущее немногим профессиям. Выбравшие этот путь — настоящие счастливчики! И я знаю, о чем говорю, — сам такой!
О подборе команды
Школа дизайна появилась в московской Вышке всего пять лет назад. В этом году состоялся первый выпуск бакалавров. Руководителю Школы Арсению Мещерякову удалось собрать звездную команду профессионалов, под кураторством которых студенты стали выдавать совершенно потрясающие вещи и теперь востребованы в индустрии. Среди наставников московской Школы — самые громкие имена российского дизайна: Андрей Шелютто, Игорь Гурович, Андрей Логвин, Денис Башев, Александра Кузнецова, Дмитрий Черногаев и десятки других звезд.
Наши выпускники тоже должны быть нарасхват в российских и международных дизайн-бюро. На выставки студенческих работ и защиты дипломов должны приходить охотники за головами из ведущих российских студий. И такого резонанса можно добиться только одним способом: пригласить в команду преподавателей петербургской Вышки практиков, за каждым из которых стоит выдающийся опыт успешных проектов. Так я и поступил. Хотите узнать, что представляет собой каждый из наших «профессоров», — «Гугл» и «Яндекс» расскажут. Мы все на виду. Кстати, это должно быть интересно и родителям студентов — у кого будут учиться их дети. Важно понимать, что люди, реализовавшиеся в профессии, готовы щедро отдавать знания и делиться опытом. Одним из первых к нам присоединился дизайнер и художник Андрей Люблинский. Его работы представлены по всей стране и известны далеко за пределами узкопрофессиональной тусовки.
Какой будет образовательная программа?
В московской Вышке выстроена с нуля уникальная образовательная программа. И она значительно отличается от программ других школ. Во-первых, она очищена от дисциплин, которые не имеют отношения к взращиванию дизайнера: все лишнее — на свалку истории, а освободившиеся часы посвящены прямой профессиональной подготовке. Во-вторых, программа приближена к реалиям индустрии — мы знаем, какие требования предъявляются сегодня к сотрудникам ведущих студий, так как сами никуда не уходим из практики. В-третьих, мы обеспечиваем баланс подготовки как по творческим, так и по технологическим дисциплинам — у наших выпускников не будет затруднений с воплощением любых проектных идей, будь то полиграфия, веб, анимация или работа с объемом.
Учебный процесс строится на четырех блоках. Главный — креативное проектирование, которым руководит куратор группы. Второй — базовые технологии: студенты получают знания по работе с необходимым дизайнерским софтом — векторная и растровая графика, верстка, анимация, трехмерка. У специалиста не должно возникать затруднений в реализации — ему следует по-самурайски владеть инструментарием. Такое взаимодействие творческой и технологической составляющих напоминает мне систему легендарного Баухауса, где каждую из групп вели два преподавателя — мастер искусства и мастер ремесла.
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Из манифеста основателя Баухауса архитектора Вальтера Гропиуса:
Школа должна вернуться к производственным мастерским. Мир дизайнера и художника прикладного искусства, состоявший ранее лишь из рисования и живописи, должен стать миром, в котором вещи производятся по-настоящему. И если бы в наши дни молодые люди, ликующие в своем чистом искусстве, начинали работу как в былые времена, подмастерьями, то не было бы сейчас бесплодных „художников“, занимающихся бесполезными художественными практиками, а их умения и навыки могли бы послужить великим практическим достижениям».
И конечно, вечный вопрос: должен ли дизайнер уметь хорошо рисовать? Я не считаю это обязательным условием. И убежден, что наш главный инструмент — это не руки, а голова. Но мы работаем и с визуальными образами, поэтому третий блок учебной программы — это арт-практика. Нет, мы не будем рисовать Зевса, Геракла или обнаженную модель. Но графическая практика необходима. Под руководством знаменитых художников студенты займутся коллажем, аппликацией, скетчингом, созданием трехмерных объектов — всем тем, что потом смогут применить на практике.
Коммуникационный дизайн требует образов, а значит, грамотный спец должен знать назубок всю родословную профессии, легко жонглировать визуальными цитатами. Для этого наш четвертый теоретический блок — история искусства и дизайна. Студенты не только будут слушать лекции, но и не пропустят ни одной значимой выставки, станут завсегдатаями галерей. Петербург в этом плане не даст соскучиться. И конечно же, у наших студентов есть право бесплатного посещения художественных музеев!
Портфолио — это важно!
За время обучения студенты соберут свое профессиональное портфолио, получат навыки презентации и познакомятся со звездами российского и мирового дизайна. А на третьем курсе реализуют проекты по реальным брифам от заказчиков, от культурных институций до стартапов ресторанного бизнеса. Я лично договариваюсь с руководителями ведущих студий о стажировках. Это необходимо не только для студентов, но и для Школы: так мы получим обратную связь по уровню подготовки ребят. Не сомневаюсь, что многим в итоге сделают предложения о трудоустройстве. И уж точно у каждого выпускника будет внушительное портфолио.
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Работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва): Плакат к выставке «Я бы обнял тебя, но я просто текст». «Держитесь за поручни во избежание падений». Автор: Мария Евтодиева. Руководитель: Александр Ларцев
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Работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва): Плакат к театральной постановке по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Авторы: Анна Дмитриева, Анна Краснобрыж, Софья Верлина. Руководитель: Андрей Шелютто. 2017 год
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Работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва): Doping Poster. Автор: Алиса Велиева. Руководитель: Павел Борисовский.
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Работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва): Детский лагерь ненависти «Точка кипения». Автор: Анастасия Самохина. Руководитель: Павел Борисовский.
О международных связях
За последние три года я реализовал в Петербурге несколько масштабных международных проектов в сфере графического дизайна, а также выпустил в свет номера моего журнала «Проектор», посвященные голландскому, американскому, финскому, швейцарскому, датскому и французскому дизайну. Каждый раз на открытия выставок и презентации приезжали с лекциями и мастер-классами мастера из этих стран: Ральф Шрайфогель и Мартин Вудтли (Швейцария), Мирко Илич (США), Ален ле Кернек, Филипп Апелуа и Рик Бас Бакер (Франция), Ээро Аарнио, Харри Коскинен и Кари Пииппо (Финляндия), Алекс Клей, Карин ван дер Брандт и Ханс Греммен (Нидерланды). Одна из задач, которую я ставлю перед собой, — сделать на базе Школы дизайна популярную открытую образовательную площадку, где будут проходить регулярные встречи с капитанами дизайн-индустрии из России и всего мира. Но нашим студентам, конечно, достанутся самые «вкусные куски» заезжих звезд! В 2018 году я хочу реализовать масштабный японский выставочно-издательский проект. И как академический руководитель программы «Дизайн» НИУ ВШЭ в Петербурге, я буду продолжать реализовывать выставочные и издательские проекты.
Существующие связи с университетами Германии, Финляндии, США, Швейцарии и других стран позволят инициировать совместные программы, в рамках которых Школа дизайна сможет делиться опытом и перенимать лучшее у коллег за рубежом. А студенты получат возможность академических стажировок в университетах-партнерах. Должен сказать, что в свое время две стажировки в Берлинской высшей школе искусств в 1996 и 1998–1999 годах очень сильно повлияли на мою дальнейшую профессиональную жизнь.
О планах на будущее
В 2018 году Школа дизайна в Москве откроет набор на программы бакалавриата «Дизайн», «Мода» и «Современное искусство». Причем на «Дизайне» абитуриенты смогут выбрать из профилей: Коммуникационный дизайн, Анимация и иллюстрация, Дизайн среды, Дизайн и программирование, Дизайн и современное искусство, Гейм-дизайн и виртуальная реальность, Художник театра и кино, Медиа и дизайн. А заинтересованные в карьере в модной индустрии выберут между профилями Дизайн одежды, Фотография в моде и рекламе, Брендинг в индустрии моды, Ювелирное искусство и предметный дизайн в моде. Начиная в Петербурге с коммуникационного дизайна, мы, естественно, заглядываем в будущее. И видим, что сможем создать в нашем городе самую сильную дизайнерскую школу — центр притяжения не только для петербуржцев, но и для студентов из других городов, авторитетную образовательную институцию международного уровня. Я даже знаю, кому позвоню в первую очередь, когда придет время открывать профили по средовому дизайну, рекламной и фэшн-фотографии, дизайну одежды. В нашей школе будут преподавать только главные действующие лица профессии, объединенные общей целью — менять к лучшему визуальную картину мира. А для этого надо выпускать в мир новых героев. Этим и займемся с 1 сентября 2018 года.
О себе
Я родился в Ленинграде в 1977 году в семье художников. Окончил кафедру информационного дизайна в Художественно-промышленной академии, там же аспирантуру по теории и истории искусства и архитектуры. Стажировался и преподавал в Берлинской высшей школе искусств. Участвовал во множестве профессиональных выставок и конкурсов. В 2003 и 2006 годах принял участие в международных проектах Shrinking cities и EU-urbanism в Баухаусе (Дессау, Германия). Сделал и издал книгу «От психологии бытового шрифта к графической археологии». С 2007 года издаю свой журнал «Проектор», посвященный дизайну и визуальному искусству. А сколько я написал статей и взял интервью по вопросам дизайна и изобразительного искусства, так и не сосчитать — думаю, что уже разменял третью, а то и четвертую сотню. С 1999 года я почти без перерывов преподавал — занимался со студентами проектированием, читал лекции, вел мастер-классы. Среди учебных заведений, где мне посчастливилось работать: факультет общественных и экономических коммуникаций Берлинской высшей школы искусств, кафедра графики Северо-Западного института печати, кафедра теории и истории искусства и архитектуры Художественно-промышленной академии, Британская высшая школа дизайна. Читаю лекции в петербургских образовательных проектах — Школе Masters и «Доме Бенуа». Мне очень нравится работать со студентами. Для меня это дорога с двусторонним движением: я не только учу тому, что знаю и умею сам, но и многому учусь у них.
Фото: Валентин Блох, Антон Рудзат
Текст: Виталий Котов
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