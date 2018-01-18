Что не так с дизайнерами в Петербурге? – Митя Харшак о том, каким должно быть образование

О проблемах дизайн-образования

Петербургские школы выпускают не профессиональных дизайнеров, а самобытных художников. Каждый год я бываю на защите дипломных проектов — зрителем, рецензентом или членом аттестационной комиссии. Я вижу проекты талантливых ярких — не дизайнеров, ХУДОЖНИКОВ. Да, эти молодые люди оперируют инструментарием и несколько лет отдали обучению на профильной кафедре. Но они не готовы к требованиям, которые диктуют рынок и их будущие работодатели. Они не включены в индустрию и зачастую воспринимают свою профессию исключительно с внешней стороны, как процесс создания красивых картинок. Не говоря уже о пробелах в знании технологий, которые просто не может себе позволить современный дизайнер. Именно поэтому сегодняшним выпускникам так сложно даются первые шаги в профессии. Мы с моими коллегами по Школе дизайна намерены изменить эту ситуацию.

О старте в Петербурге

Первым профилем нашей Школы в Петербурге станет Коммуникационный дизайн. Это самый «мой» дизайн, который только можно придумать, и я, помимо общего руководства программой, сам стану куратором одной из групп. Специалист по коммуникационному дизайну — это спецназовец, универсальный боец, способный решать самые сложные задачи: разрабатывать бренды, придумывать упаковку, создавать рекламные кампании и рисовать сайты, делать театральные плакаты и многостраничники. Главный инструмент такого дизайнера — голова. Коммуникационный дизайн прокачивает, в первую очередь, именно мышление, способность генерировать идеи и находить остроумные решения для запутанных профессиональных головоломок. Но и это еще не все. Наша работа позволяет получать огромное удовольствие от того, что мы делаем каждый день! И это редкое качество, присущее немногим профессиям. Выбравшие этот путь — настоящие счастливчики! И я знаю, о чем говорю, — сам такой!

О подборе команды

Школа дизайна появилась в московской Вышке всего пять лет назад. В этом году состоялся первый выпуск бакалавров. Руководителю Школы Арсению Мещерякову удалось собрать звездную команду профессионалов, под кураторством которых студенты стали выдавать совершенно потрясающие вещи и теперь востребованы в индустрии. Среди наставников московской Школы — самые громкие имена российского дизайна: Андрей Шелютто, Игорь Гурович, Андрей Логвин, Денис Башев, Александра Кузнецова, Дмитрий Черногаев и десятки других звезд.

Наши выпускники тоже должны быть нарасхват в российских и международных дизайн-бюро. На выставки студенческих работ и защиты дипломов должны приходить охотники за головами из ведущих российских студий. И такого резонанса можно добиться только одним способом: пригласить в команду преподавателей петербургской Вышки практиков, за каждым из которых стоит выдающийся опыт успешных проектов. Так я и поступил. Хотите узнать, что представляет собой каждый из наших «профессоров», — «Гугл» и «Яндекс» расскажут. Мы все на виду. Кстати, это должно быть интересно и родителям студентов — у кого будут учиться их дети. Важно понимать, что люди, реали­зовавшиеся в профессии, готовы щедро отдавать знания и делиться опытом. Одним из первых к нам присоединился дизайнер и художник Андрей Люблинский. Его работы представлены по всей стране и известны далеко за пределами узкопрофессиональной тусовки.