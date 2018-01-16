Рассекречен отчет о советской миссии на Луну

Холдинг «Российские космические системы» впервые опубликовал рассекреченный отчет о работе станции и проблемах на борту вплоть до последнего сеанса связи.

Ровно 45 лет назад, 16 января 1973 года, автоматическая станция «Луна-21» с «Луноходом-2» совершила мягкую посадку на спутник Земли. В документе, состоящем из двух частей подробно разбираются проблемы, возникшие во время миссии, и варианты их решения.

Дистанционное управление советским луноходом работало с 16 января по 10 мая 1973 года, а полученный опыт использовался конструкторами при создании других космических аппаратов.

«Луна-21» приземлилась на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье. За четыре месяца аппарат прошел 42 километра, передал на Землю 86 панорам и около восьмидесяти тысяч телекадров. Он вышел из строя из-за перегрева аппаратуры внутри корпуса, вызванного случайным попаданием грунта.