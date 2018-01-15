Андрей Курпатов: «Публика полюбила мозг, но он пока не отвечает взаимностью»

Гремят имена: Татьяна Черниговская, Ася Казанцева, Сергей Савельев. Любовь и ненависть к этим людям – проявление новой моды, увлечения, информационной эпидемии, имя которой «мозг». Публика с восторгом внимает ораторам, повторяя губами за Татьяной Владимировной: «Страшное дело! Страшное дело! Тут есть, о чем подумать!»

Ирония, впрочем, состоит в том, что подумать о мозге нельзя. Подумать можно только мозгом. Если он, конечно, у публики развит в достаточной степени.

Вы когда-нибудь видели мозг? Держали его в руках? Может, анатомировали на специальном столике? Если да, то, наверное, вам не нужно объяснять, что когда мы говорим о мозге, речь идет об обычном органе, таком же как, например, печень или почки. Нет там никакой загадочной «вселенной внутри нас». Отличие мозга от печени и почек состоит лишь в том, что те производят желчь и мочу, а он контролирует работу тела, а также позволяет нам более-менее целенаправленно взаимодействовать с окружающей средой.

Да, весь пафос моего выступления состоит в том, что он – наш мозг – не более загадочен, чем печень или почки. Его «сложность» – не мистическая вещь с духовными корнями, а просто недостаточность наших диагностических возможностей. Впрочем, с этим благодаря МРТ и другим современным технологиям уже стало получше.

«Сакральной тайной» мозг кажется нам лишь потому, что его производным является наше с вами представление (фундаментально ошибочное, я должен заметить) о нашей собственной «личности», «сознании» и «я». Но цена этому представлению – ломаный грош в базарный день. С тем же успехом наш мозг производит и кучу других, не менее спорных представлений. Например, о единорогах и Гарри Поттере, о круглости или плоскости Земли и инопланетянах, о бозоне Хиггса и Чеширском коте, о «мировой закулисе» и ведических энергиях, а также о «духовных скрепах», Господе Боге и Макаронном Монстре.