Андрей Курпатов: «Публика полюбила мозг, но он пока не отвечает взаимностью»
Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» Андрей Курпатов написал для нашего сайта колонку о том, почему всеобщее увлечение лекциями о мозге – это пустая трата времени и сил.
Гремят имена: Татьяна Черниговская, Ася Казанцева, Сергей Савельев. Любовь и ненависть к этим людям – проявление новой моды, увлечения, информационной эпидемии, имя которой «мозг». Публика с восторгом внимает ораторам, повторяя губами за Татьяной Владимировной: «Страшное дело! Страшное дело! Тут есть, о чем подумать!»
Ирония, впрочем, состоит в том, что подумать о мозге нельзя. Подумать можно только мозгом. Если он, конечно, у публики развит в достаточной степени.
Вы когда-нибудь видели мозг? Держали его в руках? Может, анатомировали на специальном столике? Если да, то, наверное, вам не нужно объяснять, что когда мы говорим о мозге, речь идет об обычном органе, таком же как, например, печень или почки. Нет там никакой загадочной «вселенной внутри нас». Отличие мозга от печени и почек состоит лишь в том, что те производят желчь и мочу, а он контролирует работу тела, а также позволяет нам более-менее целенаправленно взаимодействовать с окружающей средой.
Да, весь пафос моего выступления состоит в том, что он – наш мозг – не более загадочен, чем печень или почки. Его «сложность» – не мистическая вещь с духовными корнями, а просто недостаточность наших диагностических возможностей. Впрочем, с этим благодаря МРТ и другим современным технологиям уже стало получше.
«Сакральной тайной» мозг кажется нам лишь потому, что его производным является наше с вами представление (фундаментально ошибочное, я должен заметить) о нашей собственной «личности», «сознании» и «я». Но цена этому представлению – ломаный грош в базарный день. С тем же успехом наш мозг производит и кучу других, не менее спорных представлений. Например, о единорогах и Гарри Поттере, о круглости или плоскости Земли и инопланетянах, о бозоне Хиггса и Чеширском коте, о «мировой закулисе» и ведических энергиях, а также о «духовных скрепах», Господе Боге и Макаронном Монстре.
Что нам с вами в голову массовой культурой надуло, то мозг и «производит». Пишу это слово в кавычках, потому что он и этого-то произвести не способен, он все это лишь пересобирает из элементов знаний, а потом выдает за продукты собственной жизнедеятельности.
Мозг представляет собой машинку по производству чего-то из чего-то, действуя согласно известному принципу, который был метко облечен Михаилом Таничем в стихотворную форму: «Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила». Лучше и не скажешь.
Относиться так к собственным представлениям, которые генерирует, подобно взбесившемуся принтеру, наш хваленый и воспетый в лекциях мозг, значит демонстрировать трогательную наивность. И не важно, о чем идет речь: «личности», «сознании», «мозге» или «манне небесной». Все, с чем мы в действительности имеем дело – это химические вещества и фотоны света, а прочее – лишь «игры разума», помогающие нам ориентироваться в хаосе раздражителей.
Да, главная тайна мозга в том, что все, с чем мы имеем дело, подложно. Нет никаких «запахов», которые вы ощущаете: их создают соответствующие зоны коры вашего мозга. Нет и «цветов», которые вы видите: они нарисованы затылочными долями вашего мозга. Что уж говорить о всем прочем, что и вовсе не существует в действительности?
Правда в том, что мы не знаем, почему печень производит желчь, а почки – жидкие экскременты. Мы знаем, что это так – «эволюция придумала для выживания». И еще нам в общих чертах удалось разобраться в механике производства соответствующих экстрактов. Такая же петрушка и с мозгом – мы знаем, что он делает, мы знаем некоторые механизмы того, как он это делает. Но на этом, собственно, и все – конец истории. Еще и такие у нас теперь есть представления.
А вот то, с чем мы и впрямь имеем дело – это желчь, моча и наше собственное поведение. Так что, если вы не хирурги, перестаньте думать об органах. Это пустая трата времени и сил. Сосредоточьтесь на поведении.
Да, конечно, надо сказать спасибо биологам, анатомам и физиологам за их интересные истории о мозге – Марко Поло и Шахерезада отдыхают. Но если вы все-таки нуждаетесь в чем-то осмысленном, то взоры надо обращать к специалистам другого рода – специалистам по поведению, оно – реально.
«Поведение» – понятие очень широкое. Оно, например, может быть половым и сексуальным, интеллектуальным и социальным, неосознанным и осознаваемым, эффективным и дурным, наконец. Как бы там ни было, его можно наблюдать, его можно исследовать и на него можно воздействовать.
Специалисты, которые занимаются поведением животных (то есть, нашим, но до извращения его культурой), называются «этологами» – это Конрад Лоренц, Николас Тинберген, Франс де Вааль и другие. Они прекрасны, потому что позволяют понять наши с вами подлинные мотивы.
Специалисты, которые занимаются поведением животных, прошедшими головомойку культуры, называются «социальными психологами» – это Стэнли Милгрэм, Соломон Аш, Филип Зимбардо, Ли Росс и прочие товарищи. Они удивительные, почти волшебники, потому что могут сделать с нами все, что захотят, лишь играя обстоятельствами ситуации.
Добавим к этому изменившиеся обстоятельства среды нашего обитания и нам потребуется еще один класс специалистов, занимающихся «психическими реакциями» – это психиатры и психотерапевты. Если же до безумия вы еще не добежали, то вам, возможно, понадобятся специалисты по мышлению – это те, что занимаются способностью мозга строить сложные интеллектуальные объекты.
Большая часть из них принадлежит к числу специалистов по когнитивистике, поведенческой экономике, искусственному интеллекту и методологии мышления – Дэниел Деннет, Стивен Пинкер, Джордж Лакофф, Даниел Канеман и другие безусловные светочи нашего с вами времени.
Мыслить – это видеть то, что происходит, не через призму чужих представлений, а посредством структуры собственных, сделанных по индивидуальному заказу и для конкретных случаев (и именно потому эффективных) моделей реальности.
Быть может, звучит сложновато. Допускаю, что лекции о загадочности мозга сильнее будоражат воображение среднестатистического обывателя – как ни крути, «страшное дело!». Но если вас интересует не оторопь, а результат – не гонитесь за красивыми рассказами, а учитесь понимать поведение.
Поверьте, это куда интереснее, потому что о вас и вашей жизни. А жизнь вашего мозга – это просто биофизика и немного биохимии, то есть дело не только не страшное, но даже, на мой взгляд, немного скучное. Хотя и им тоже соответствующие специалисты должны заниматься всерьез.
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