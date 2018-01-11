Институт русской литературы РАН выложил полное собрание сочинений русских классиков

Институт русской литературы РАН выложил в своей электронной библиотеке полное собрание сочинений русской классики.

В собрание вошли 12 авторов, включая Белинского, Гоголя, Достоевского, Капниста, Лермонтова, Некрасова, Прокоповича, Пушкина, Радищева и других. В библиотеку также загрузили собрание сочинений Достоевского из 30 томов и многое другое.

«Академическое полное собрание сочинений и писем является эталонным типом филологического издания. Его отличительные особенности — полнота и точность представления всего литературного, критического, публицистического, служебного и эпистолярного наследия писателя», — уточняется на сайте проекта.