К Земле летит астероид в форме черепа
К Земле приближается астероид 2015 TB-145, который по форме похож на череп. Впервые он пролетел мимо нашей планеты в 2015 году на Хеллоуин.
Об этом 21 декабря пишет издание Quartz. Максимальное сближение с Землей произойдет в ноябре 2018 года — снова под праздник Всех Святых (как еще называют Хеллоуин). Размер астероида — от 625 до 700 метров. Как выяснили ученые, период его вращения (другими словами — длительность суток на астероиде) — либо 2,94 часа, либо 4,78 часа. По предварительным данным, он состоит, в том числе, из угля. Поверхность космического тела почти непроницаемо черная. По прогнозам ученых, в следующий раз астероид-череп приблизится к Земле только в 2088 году.
A skull-shaped asteroid will approach Earth again in 2018 https://t.co/C2gFoMPipL pic.twitter.com/zC4dGScqjg— The New Science (@NewScienceWrld) 20 декабря 2017 г.
«На этот раз астероид приблизится к нам не так уж близко, однако мы рассчитываем получить новые данные, которые помогут нам лучше понять — каков вес этого астероида и оценить массу других космических тел, которые приближаются к Земле», – заявил испанский астрофизик Пабло Сантос-Санч из Института астрофизики Андалусии.
По материалам «Фонтанки»
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