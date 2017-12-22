К Земле летит астероид в форме черепа

К Земле приближается астероид 2015 TB-145, который по форме похож на череп. Впервые он пролетел мимо нашей планеты в 2015 году на Хеллоуин.

Об этом 21 декабря пишет издание Quartz. Максимальное сближение с Землей произойдет в ноябре 2018 года — снова под праздник Всех Святых (как еще называют Хеллоуин). Размер астероида — от 625 до 700 метров. Как выяснили ученые, период его вращения (другими словами — длительность суток на астероиде) — либо 2,94 часа, либо 4,78 часа. По предварительным данным, он состоит, в том числе, из угля. Поверхность космического тела почти непроницаемо черная. По прогнозам ученых, в следующий раз астероид-череп приблизится к Земле только в 2088 году.