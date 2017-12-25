Русский язык от Высоцкого до Шнурова: история потерь

В недавнем интервью сайту «Собака.ру» филолог Светлана Друговейко-Должанская высказалась о текстах Сергея Шнурова так: «Показывают эти тексты чрезвычайную искушенность их авторов в литературе и мировой культуре в целом? Конечно. В них множество скрытых цитат, аллюзий, реминисценций, смыслов. Шнуров умнейший, образованнейший, тончайший человек. И все это не мешает ему употреблять матерные слова, сниженную лексику». При всей нашей любви к Светлане Викторовне — кажется, нельзя смотреть на дело более неправильно. Возможно, сказывается своего рода профессиональная деформация: филолог видит аллюзии и реминисценции в любом тексте, а мат на бумаге кажется ему чем-то таким, непротиворечие чего идее образованности, ума и тонкости нуждается в специальном истолковании.

Бог с ними, с реминисценциями. Есть они или нет — это вопрос филологического кота Шредингера. Мы бы хотели в этой заметке остановиться на другом — на роли языковой личности в истории. За последние несколько лет стало очевидно: Сергей Шнуров окончательно утвердился в сознании поколения нулевых в той ролевой модели, которую для поколения 1970-х олицетворял Владимир Высоцкий.