Искусственная матка, взлом биологических часов и другие открытия 2017 года, которые вы пропустили

Металлический водород и 5 миллионов атмосфер

Водород, который является самым распространенным элементом во вселенной, обычно представляет из себя бесцветный газ. Однако если его сжать под давлением в тысячи атмосфер, то он станет жидкостью. Пить полученный коктейль не рекомендуется. А вот физики из Гарварда решили пойти дальше и повысили используемое давление до 5 миллионов атмосфер. Насколько это много? Представьте слона, которого те же гарвардские ученые поставили на острие иглы размером не больше квадратного миллиметра. Появление металлического водорода предсказывали еще 80 лет назад и с тех пор физики устроили настоящую гонку, чтобы получить его первыми. Такой материал не только является сверхпроводником при комнатной температуре, но и способен хранить колоссальное количество энергии, а это может привести к настоящей революции в ракетостроении и технике (ходят слухи, что НАСА уже заинтересовались). И все же, на этом история не заканчивается. В феврале ученые сообщили, что потеряли водород. Во время очередного эксперимента алмазная наковальня треснулся а полученный образец пропал. Может быть, он вернулся в форму газа, а возможно продолжает лежать на полу в лаборатории. В любом случае, гонка продолжается.