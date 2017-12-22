Искусственная матка, взлом биологических часов и другие открытия 2017 года, которые вы пропустили
Специалисты факультета научной коммуникации ИТМО вспомнили для нас самые важные исследования этого года, которые войдут в историю науки: взлом биологических часов, столкновение нейтронных звезд и металлический водород.
Тайная комната в первом чуде света
Международная команда археологов в ноябре этого года обнаружила неизвестное помещение в пирамиде Хеопса. Найденная комната находится прямо над большой галереей, ведущей в комнату царя, и имеет длину около 30 метров. Пока ученые не могут сказать ничего конкретного о ее предназначении. Однако некоторые считают, что комната работает как своеобразный воздушный карман, перераспределяющий нагрузку (а общий вес пирамиды — четыре миллиона тонн), в то время как другие надеются, что внутри найдется нечто большее, чем пустота. Сейчас исследователи должны придумать способ, чтобы обследовать помещение. Просто взрывать стены динамитом, как делал в 1800-х британский египтолог Говард Вайс, уже не получится.
Искусственная матка
Новая надежда для тех, кто стремится появиться на свет раньше запланированного времени: ученые создали искусственную матку. Неонатологи подчеркивают важность таких исследований, ведь даже при самой передовой поддержке шансов выжить у ребенка на 22-23 неделе немного, а риски болезней повышаются. Пока в эксперименте участвовали только ягнята, но уже сейчас исследования показали убедительный результат. Экстремально недоношенные животные сумели вырасти и сформироваться благодаря пребыванию в Biobag — системе, полностью воссоздающей утробу. К концу пребывания в устройстве животные практически не отличались по развитию от тех, кого выносили в матке за то же время. Оптимизировать систему уже для людей получится не раньше, чем через три года.
Столкновение нейтронных звезд, изменившее астрономию
Гравитационные волны обнаружили еще в 2016 году, а 2017-м это открытие позволило зарегистрировать слияние двух нейтронных звезд (ранее фиксировались волны только от черных дыр). Благодаря этому ученые ближе подобрались к ответам на множество фундаментальных вопросов вроде теоретического устройства нейтронных звезд и самой гравитации. Исследователям удалось зафиксировать следы рождения тяжелых металлов, среди которых и золото (его, кстати, образовалось при таком взрыве много — примерно 10 масс Луны). На наших глазах рождается новая гравитационно-волновая астрономия, уже меняющая наши представления о вселенной.
Взлом биологических часов
Американские ученые определили и изучили гены биологических часов у мушек-дрозофил. Эти механизмы у людей и мушек похожи, да и во многом универсальны. Исследователям удалось установить, что циркадные ритмы отвечают не только за сон и бодрствование организма, но и влияют на жизненный цикл практически всех клеток. Получается, что у каждого органа можно найти точки максимальной и минимальной активности в течение дня. Благодаря этому в будущем можно будет выбрать часть дня, наиболее подходящую для обучения, или найти оптимальные часы для приема пищи и лекарств.
Искусственный интеллект обыграл всех в шахматы и научился преодолевать препятствия
Подразделение DeepMind компании Google продолжает работать над приближением скайнета. И хотя до установления технократии и власти искусственного интеллекта еще далеко, разработчики продолжают удивлять нас. Во-первых, не так давно ставшая безраздельным чемпионом мира по го программа AlphaGo Zero переключилась на другие игры. Скоро под ударом окажутся гроссмейстеры шахмат и Sega. Разработанный алгоритм обучается с подкреплением, то есть он обходится без вводных и учится прямо в процессе игры. Но она этом исследователи не остановились. Еще один интересный проект все того же подразделения — система ИИ, которая научилась преодолевать препятствия, передвигаясь по незнакомой местности. Бояться пока рано, все симуляции происходят виртуально. И все же компьютер фактически освоил паркур и теперь может избежать нежелательного падения даже в непредсказуемых ландшафтных условиях.
Металлический водород и 5 миллионов атмосфер
Водород, который является самым распространенным элементом во вселенной, обычно представляет из себя бесцветный газ. Однако если его сжать под давлением в тысячи атмосфер, то он станет жидкостью. Пить полученный коктейль не рекомендуется. А вот физики из Гарварда решили пойти дальше и повысили используемое давление до 5 миллионов атмосфер. Насколько это много? Представьте слона, которого те же гарвардские ученые поставили на острие иглы размером не больше квадратного миллиметра. Появление металлического водорода предсказывали еще 80 лет назад и с тех пор физики устроили настоящую гонку, чтобы получить его первыми. Такой материал не только является сверхпроводником при комнатной температуре, но и способен хранить колоссальное количество энергии, а это может привести к настоящей революции в ракетостроении и технике (ходят слухи, что НАСА уже заинтересовались). И все же, на этом история не заканчивается. В феврале ученые сообщили, что потеряли водород. Во время очередного эксперимента алмазная наковальня треснулся а полученный образец пропал. Может быть, он вернулся в форму газа, а возможно продолжает лежать на полу в лаборатории. В любом случае, гонка продолжается.
Ранее футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл рассказал в интервью Wired о том, как изменится мир к 2020-м годам – ознакомиться с его прогнозами на ближайшее будущее можно здесь.
Текст: Даниил Широков
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