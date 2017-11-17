Министр образования объявила о выселении студентов из общежитий из-за ЧМ-2018

Министр образования и науки Ольга Васильева объявила о том, что в 2018 году студентам придется освободить общежития на лето, причем сессия закончится раньше положенного срока. «Будут передвинуты сроки учебных программ, естественно, и без ущерба для вас, начиная уже с конца мая, будут освобождаться общежития, — все обговорено, все просчитано, все четко-четко согласовано», — приводит ее слова «Интерфакс».

Васильева отметила, что студенты не живут летом в общежитиях. «Мы знаем прекрасно, давайте друг другу не врать, что в летнее время в общежитиях мы не живем. Так или не так? Так», — сказала она студентам в национальном технологическом университете МИСиС. По словам миинистра, общежития нужно освободить заранее для обеспечения безопасности мероприятий чемпионата мира по футболу, поэтому учебных год в ряде региональных вузов закончится раньше.

Ольга Васильева пояснила, что для этого будут изменены программы, то есть «лето начнется раньше». Вместе с тем сдвинется и срок начала учебного года. 10 ноября газета «Коммерсант» сообщила, что учащиеся из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска рассказали о предстоящем выселении из-за чемпионата мира по футболу. Минобразования посоветовало руководителям университетов выселить иногородних из общежитий на лето для заселения на их места полицейских и сотрудников Росгвардии.

Общественники попросили премьера России Дмитрия Медведева не допустить принудительного выселения студентов. В Российском студенческом союзе «ДП» сказали, что студенты из Петербурга на предстоящие выселения не жаловались. В частности, в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что СПбГУ не планирует вносить корректировки в учебные планы в связи с чемпионатом мира. В Минобрнауки изначально говорили, что полицейских хотят разместить в пустующие комнаты, а не выселять.

По материалам «ДП»