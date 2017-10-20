UPD: Мединский прибыл на заседание о лишении его степени доктора исторических наук

Министр культуры HA Владимир Мединский приехал на заседание президиума Высшей аттестационной комиссии, где 20 октября рассматривается вопрос о лишении его степени доктора исторических наук.

Как передает корреспондент «Интерфакса», чиновник появился в ВАК утром, а само заседание проходит в закрытом режиме без СМИ.

Ранее Мединский ни разу не присутствовал на заседаниях диссертационных советов, где обсуждалась его диссертация по истории. 2 октября Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук.

Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв.» по специальности «Отечественная история» в РГСУ в 2011 году. Группа историков изучила труд министра и нашла в нем некорректные заимствования, ошибки и другие нарушения. Они обратились в Министерство образования и науки с заявлением о лишении чиновника ученой степени доктора исторических наук. Диссертацию Мединского смогли рассмотреть только с третьего раза, до этого заседания диссертационных советов дважды переносилось по разным причинам. Окончательное решение о лишении Мединского ученой степени будет принимать Министерство образования и науки.

UPD: Президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс»