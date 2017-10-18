Минобразования планирует ежегодно тестировать старшеклассников на наркотики

Министерство образования и науки предложило законодательно закрепить практику проведения ежегодного социально-психологического тестирования учащихся школ, колледжей и вузов на наркотики. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Проект приказа уже направлен в Министерство экономического развития для оценки регулирующего воздействия. В пояснительной записке уточняется, что тестирования на наркотики проводятся в соответствии с № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», медосмотры регламентированы с 2014 года приказом Минздрава, который утверждает порядок и частоту их проведения, но не регламентирует их периодичность.

Составители документа предлагают законодательно закрепить периодичность тестирования раз в год. Кроме того, министерство прописало в приказе возраст для начала таких проверок. Они должны начинаться с «уровня основного общего образования».

Основное общее образование в России — с пятого по девятый класс общеобразовательной школы. Проверка будет состоять из социально-психического тестирования и медицинских осмотров. В марте 2017 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов. Он подчеркнул, что общее количество людей, употребляющих наркотики, в стране «не меняется на протяжении последних 5 лет» и составляет 640 тыс. человек. В свою очередь, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил, что несовершеннолетние россияне за последние годы стали употреблять меньше тяжелых наркотиков. Он уточнил, что пока невозможно выявить число школьников, которые употребляют легкие наркотики, так как для этого нет экспресс-методик.

По материалам «ДП»