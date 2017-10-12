Как из потребителя медиаконтента превратиться в его создателя?
Медиашкола «ОМ» — это образовательный проект, созданный для обучения и подготовки специалистов для всех сфер медиаиндустрии. Ее аудитория — как взрослые, так и дети. Проект предоставляет не просто курсы, где учат неким абстрактным знаниям, а серьезные программы со своей методологией. В ее основе упор делается на развитие креативного мышления, систему неформального преподавания, симуляторы рабочих сред, проектную деятельность, педагогов-практиков и профориентацию.
Почему медиа — это важноОпределений слова «медиа» очень много. В это сфере создают контент (содержание, смысл), который с помощью коммуникации доставляют до аудитории . Специалисты занимаются креативом, текстами, дизайном, делают фото, снимают видео, запускают онлайн-площадки. Сегодня медиа охватывает всю нашу жизнь: мы постоянно потребляем контент и выбираем удобную для нас коммуникацию. Мы выбираем деловую газету, телеканал про рыбалку, сайт о моде, блог про медицину, канал на Youtube с мультфильмами, приложение на смартфоне с последними новостями.
Как начать создавать контент самому
Медиашкола «ОМ» предлагает выход: из потребителя превратиться в создателя. Все детские курсы преследуют одну цель — создание творческого медиапроекта. Это может быть видеоблог, короткометражный фильм, паблик в соцсетях или спектакль с использованием технологий мультимедиа-арт.
Студенты (так называют всех учеников «Медиашколы») работают в команде, развивают креативное и критическое мышление, учатся общаться и защищать свои проекты на публике. Среди педагогов только действующие сотрудники медиаиндустрий. Есть две основные программы: мастерская и интенсив. В мастерской студенты делятся по возрастам. Они занимаются учебный год, посещают занятия 2 раза в неделю и за это время готовят 3 проекта. Дети же пробуют себя в разных профессиях и выбирают, что им ближе. На интенсиве делают проекты по одной теме — кино, фото или видеоблогинг. Студенты посещают занятия всего раз в неделю по выходным, но на каждом этапе темы меняются и становятся сложнее.
Развитие для журналистов
Молодые специалисты сегодня находятся в поиске себя, направления карьеры и ценностей. Они ищут знания, хотят попробовать все, но с мгновенным результатом. Кроме того, рынок меняется все быстрее: возникают новые профессии, требующие иных навыков и инструментов. А в соцсетях, как назло, более успешные сверстники хвастаются достижениями. Профессионалы заинтересованы в постоянном обучении (напоминаем, рынок меняется!). Требуемые знания часто узкие и профильные. Чтобы ими овладеть, нужна практика. А площадок, где бы можно получить информацию от лидеров рынка, еще и поработать под их руководством, крайне мало.
Для тех, кто в поиске, медиашкола «ОМ» готовит образовательные программы со спикерами-практиками. Для новичков это возможность попробовать и выбрать специализацию, а для профи — разобрать опыт лучших и поработать вместе. Любой курс состоит из реальных кейсов, в итоге слушатели делают проект и получают фидбек. Для разной аудитории есть разные форматы. Базовый курс идет 5 месяцев, его студенты изучают основные навыки в медиа (продюсирование, текст, фото, видео, дизайн, продвижение) и готовят проект для реального издания.
5 ноября начнется курс с телеканалом «Дождь». С помощью интенсива специалисты могут прокачивать отдельные навыки. Он идет от 2 недель до месяца и делится на офлайн и онлайн-части. Авторский курс — это 2 дня лекций, практик и разборов опыта с лидером области. Есть возможность получить фидбек по своему личному проекту. 25 ноября в Медиашколу приедет генеральный директор и учредитель новостного проекта Meduza Галина Тимченко. Она расскажет про новые медиа и отдельное внимание уделит жизни издания в социальных сетях.
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