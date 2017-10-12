Как из потребителя медиаконтента превратиться в его создателя?

Медиашкола «ОМ» — это образовательный проект, созданный для обучения и подготовки специалистов для всех сфер медиаиндустрии. Ее аудитория — как взрослые, так и дети. Проект предоставляет не просто курсы, где учат неким абстрактным знаниям, а серьезные программы со своей методологией. В ее основе упор делается на развитие креативного мышления, систему неформального преподавания, симуляторы рабочих сред, проектную деятельность, педагогов-практиков и профориентацию.

Почему медиа — это важно Определений слова «медиа» очень много. В это сфере создают контент (содержание, смысл), который с помощью коммуникации доставляют до аудитории . Специалисты занимаются креативом, текстами, дизайном, делают фото, снимают видео, запускают онлайн-площадки. Сегодня медиа охватывает всю нашу жизнь: мы постоянно потребляем контент и выбираем удобную для нас коммуникацию. Мы выбираем деловую газету, телеканал про рыбалку, сайт о моде, блог про медицину, канал на Youtube с мультфильмами, приложение на смартфоне с последними новостями.

«Ребенок сегодня живет в цифровом мире. Но школьная среда не готова работать с интересами поколения. В классах остаются традиционные методы обучения, учителя не говорят с детьми на одном языке, а выход в интернет на уроке может стать проблемой. Так ребенок в онлайне остаются сами по себе. Отсюда отсутствие цифровой грамотности: сложно разобраться, какой контент представляет ценность, позиция потребителя, бездумное копирование („хочу как у...“) и полный переход на общение онлайн. В погоне за количеством лайков и подписчиков ребенок теряет креативность, он просто копирует любимые ролевые модели», — рассказывает Максим Мирошниченко, директор Медиашколы «ОМ».