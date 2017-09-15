Учёные вычислили, где упал «петербургский метеорит»

Уральские учёные полагают, что следы пролетевшего над Петербургом огненного шара следует искать в Тверской области. Несмотря на место предполагаемой «посадки» и количество городов-очевидцев, небесное тело называют «питерским».

Вероятную траекторию движения болида, который пролетел над Петербургом, Смоленском, Новгородом, Москвой и другими городами в ночь на 12 сентября, рассчитали учёные Уральского Федерального университета. Об этом «Фонтанке» 15 сентября сообщил доцент кафедры УрФУ Виктор Гроховский. По его словам, метеорит мог упасть в районе Селигера, плюс-минус десять километров. При этом учёные не исключают, что небесное тело не целиком сгорело в атмосфере, и кое-что можно найти.

«Я думаю, что мелочь выпала, потому что было несколько фрагментаций. Он летел очень высоко. Свечение началось на высоте чуть ли не в 80 км», — говорит Гроховский. И добавляет, что некоторые охотники за небесными «осколками» уже пытались отыскать их в районе Гатчины. Кажущаяся близость точки «приземления» обманчива, отметил учёный.

«Десятки километров в секунду летит, и ощущение такое, будто перед носом прошмыгнул и в огороде упал», — добавил Гроховский.

Пока предполагается, что это был метровый болид, который со скоростью в десятки километров в секунду улетел на 300 км от Петербурга. Ученые говорят, что масса небесного тела – не меньше тонны.

«Выследили» «питерский метеорит» благодаря сотрудничеству с финскими коллегами и их болидной системой. Исследователи отмечают, что огненный шар сначали заметили в Юго-Восточной части Финляндии. Оттуда пришли данные стационарного наблюдения, дальше небесное тело «вели» по видеорегистраторам. Гроховский посетовал, что пока для точной картины не хватает качественных видео из Смоленской и Новгородской областей. В Подмосковье тоже не так много свидетельств, зато петербургский маршрут болида проследили легко.

По материалам «Фонтанки»