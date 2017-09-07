Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за последние 12 лет вспышки на Солнце

Из-за мощной вспышки на Солнце, которая произошла 6 сентября, начнутся магнитные бури. Они приведут к ухудшению самочувствия людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказал ТАСС руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

По его словам, «экстремальной вспышке» предшествовали вспышки меньшего масштаба. Выброс солнечного вещества, который их сопровождал, по мнению ученых, приведет к магнитным бурям 7 сентября.

Это может повлиять на гипертоников, у которых изменение магнитного поля вызывает сгущение крови, что приводит к недостатку поступления кислорода в мозг.

Отмечается, что мощнейшая за 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки.

«Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной — X9,3 (буква означает класс „экстремально больших вспышек“, а цифра — силу вспышки). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке», — рассказал Гайдаш.

По материалам «ДП»