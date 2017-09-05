Эрмитаж начинает новый сезон авторских лекций по искусству

20 сентября Эрмитаж начинает новый курс авторских лекций по мировому искусству. Занятия продолжительностью полтора часа будут проводиться по будням в 19:00, а в выходные дни в 12:00. Стоимость посещения составит 170 рублей для стандартной категории граждан, и 100 рублей для льготных категорий. Также есть возможность приобрести абонементы на курсы лекций по интересующей тематике, будь то византийское или китайское искусство.

В программе — лекции по искусству Западной Европы, Древнего мира, культуре и искусству стран Востока, России (лекторы отдельно охватят события 1917 года), исламскому искусству, и другим. Занятия продлятся до мая 2018 года.

Лекции читают ведущие сотрудники Эрмитажа, в частности, сотрудник научно-просветительского отдела Марина Козловская и кандидат исторический наук Елена Малоземова.

Занятия будут проходить на двух площадках: в Главном Штабе и в Рестоврационно-хранительском центре «Старая Деревня».