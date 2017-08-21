Как дочь директора Эрмитажа Мария Пиотровская борется с дислексией?

Это теперь Пиотровская знает, что и желание сменить школу, которая почему-то не устраивает родителей ребенка, и слова педагогов о «лености» вполне сообразительного ученика, и оценки, не соответствующие его трудозатратам, — первые звонки о том, что стоит пройти обследование на дислексию. Как знает она и о том, что такая особенность восприятия информации, как дислексия, по статистике есть у каждого десятого человека, а по последним данным у детей она доходит до 30%: «Вдумайтесь в эти цифры — как минимум каждый десятый человек рядом с нами по-другому видит текст, по-другому пишет, слышит или считает». Выяснилось, что у каждого из этих явлений есть свое название: дисграфия, дискалькулия, дислалия, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Все вместе их принято обозначать термином «дислексия», под которым также понимаются и конкретные трудности с чтением. При этом все исследования говорят, что такого рода сложности с обучением, особенно в начальных классах, никак не связаны с интеллектуальными способностями, а скорее свидетельствуют об их более высоком уровне: у дислектиков больше развито правое полушарие головного мозга, отвечающее за креатив и способность к аналитике.

«Дислексию вообще часто называют болезнью гениев, — говорит Мария. — Билл Гейтс, Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Уинстон Черчилль, Генри Форд — в их числе. И истории этих людей показывают, как много упирается в поддержку родителей и учителей. Так, известно, что способности создателя Apple Стива Джобса заметила одна из его первых учительниц. Мне очень нравится история про Томаса Эдисона, которого отправили из школы домой с запиской, заставившей его мать заплакать.

Вслух она зачитала ему: „Ваш сын — гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами“. Много лет спустя после смерти матери ставший знаменитым изобретателем Эдисон нашел это письмо. Там было написано: „Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома“.

А знаете, что сказки Ханса Кристиана Андерсена никто не хотел печатать — издатели просто отказывались их читать из-за катастрофического количества ошибок. Хорошо, что он оказался настойчивым. Миллиардер Ричард Бренсон, кстати, постоянно в своем инстраграме педалирует эту тему: I made of dyslexia — имея в виду, что он стал успешным человеком после того, как еще в школе выучил главный урок — не сдаваться».