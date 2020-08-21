В ИТМО создали приложение, в котором можно отмечать маршруты и свои эмоции

Разработка лаборатории качества городской жизни состоит из двух частей: методика совместного картирования и приложение, в котором есть список вопросов, разбитых на три блока. В первом нужно отметить на карте свой дом и ежедневные маршруты. Во втором блоке пользователь должен указать места, которые вызывают положительные и отрицательные эмоции. В третьем блоке горожане могут высказывать мнения и предложения: что сохранить в облике района, а что — изменить.