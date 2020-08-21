Специалисты Института дизайна и урбанистики ИТМО разработали приложение, позволяющее отмечать маршруты и свои эмоции на них. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
В ИТМО создали приложение, в котором можно отмечать маршруты и свои эмоции
-
Фото: пресс-служба ИТМО
Разработка лаборатории качества городской жизни состоит из двух частей: методика совместного картирования и приложение, в котором есть список вопросов, разбитых на три блока. В первом нужно отметить на карте свой дом и ежедневные маршруты. Во втором блоке пользователь должен указать места, которые вызывают положительные и отрицательные эмоции. В третьем блоке горожане могут высказывать мнения и предложения: что сохранить в облике района, а что — изменить.
Сейчас возможность использовать приложение есть у жителей «Пороховые» и «Ржевка». Их ответы возьмут за основу технического задания для конкурса идей «Ресурс периферии» Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, который состоится в 2021 году.
Напомним, ранее ученые Университета ИТМО создали приложение, помогающее бороться с чувством одиночества во время пандемии, а также приложение, прогнозирующее риск заразиться коронавирусом. Также в университета ИТМО разработали приложение «Онлайн-шествие Бессмертного полка». За основу было взято приложение «How we survive», которое создали сотрудники НЦКР Александр Вишератин и Юлия Федорова для борьбы с одиночеством во время самоизоляции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.