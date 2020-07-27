«Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности. Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки», — приводит «Интерфакс» слова Кравцова.

Кроме того, в начале нового учебного года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь. Как отметил министр просвещения России, за эту работу не будут выставляться оценки — диагностика нужна для того, чтобы понять «реальную картину уровня знаний детей» и устранить возможные пробелы в их образовании.

Напомним, образовательные учреждения Петербурга намерены возобновить работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей. Подготовку к новому учебному году планируется завершить 15 августа.