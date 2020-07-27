Красота и беспилотники: как девушки покоряют редкую профессию

В Петербурге появилась первая в России программа профессиональной подготовки разработчиков и операторов беспилотного транспорта. Обучение занимает два года, а выпускникам предлагают работу в крупнейших компаниях.
Новая магистратура в ИТМО, открытая в партнерстве с компанией «Газпром нефть», стала популярной у девушек, несмотря на техническую специфику, в которой обычно преуспевают мужчины. В чем романтика беспилотного полета и когда машины заменят человека — мы расспросили студенток и эксперта Центра беспилотных технологий.
Почему не стоит бояться стереотипов
До сих пор встречается мнение, что специальность IT — мужская. Но, хотя у нас в группе и было всего три девочки, как правило, учились мы лучше мальчиков даже в схемотехнике и робототехнике. Возможно, именно благодаря усидчивости и старательности девушки могут работать успешнее. Математический склад ума бывает и у женщин, и у мужчин. Напрямую с этими стереотипами я не сталкивалась, но иногда чувствовалось cнисходительное отношение — мол, ты девочка, значит, можно лишний раз не мучить. Мне это не мешало. Я считаю, не надо идти за предрассудками и бояться пробовать совершенно разное. Я не только интересуюсь точными науками, но и рисую, люблю искусство, кино, литературу. Учеба — это возможность открыть себя с новой стороны, узнать свои способности. А если какие-то темы даются труднее, всегда можно обратиться за помощью к однокурсникам и преподавателям.
Как выглядит ваша работа мечты
Я вижу, что многие мои знакомые программисты нашли в России хороших работодателей и перспективные проекты, поэтому не особенно стремлюсь за границу. Мне важно, чтобы работодатель был требовательным, чтобы все в компании горели идеей, я не хочу просто просиживать восемь часов за компьютером. Прежде всего мне интересна разработка летательных аппаратов, которые спасали бы людей, а не просто выполняли рутинные задания. Например, случился завал, человеку опасно туда идти, и, чтобы проверить, живы ли люди, понять, как им помочь, можно запустить летательный аппарат с камерой. Даже если его завалит, спасатель останется жив. Если новые технологии будут использоваться в важных социальных миссиях, они смогут быстрее завоевать доверие людей.
В чем сложность создания беспилотника
Пока не все события могут быть заранее предсказаны, не все сценарии запрограммированы. Например, летательный аппарат внезапно попал в турбулентность и не может сориентироваться — компас сбился. Или на дорогу вылетел мячик, и беспилотный автомобиль думает: «Что это значит?». А человек сразу поймет, что, скорее всего, сейчас за ним выбежит ребенок. Все это сейчас стараются учесть при разработке. Я бы и сама, наверное, пока не рискнула сесть в такси без водителя: еще не достигнут нужный уровень безопасности — по крайней мере, в России, на Западе дела обстоят лучше. Но технологии развиваются, и уже скоро мы сможем машинам доверять больше, чем тем же незнакомым водителям такси: все-таки беспилотник не сменит внезапно маршрут. А благодаря образовательным программам восполнится недостаток кадров, поэтому рынок специалистов в этой сфере определенно будет расти.
Смогут ли машины заменить людей на работе
Автоматизированные системы уже сейчас минимизируют человеческий фактор. Если, например, человек за рулем, он запросто может отвлечься и свернуть с дороги, а машины точнее настроены, у них огромный алгоритм, который рассматривает множество вариантов событий. Или водитель грузовика заболел и не может поехать выполнить заказ. А беспилотник не болеет, он всегда готов, если не находится на сервисном обслуживании. С одной стороны, это влечет сокращение рабочих мест, а с другой, наоборот, создает их для разработчиков и настройщиков аппаратов. Еще пока нет робота-программиста, который бы писал код. Специалисты всегда будут нужны: беспилотник может заменить водителя, но не человека, который пишет программу для беспилотника.
Как девушке стать своей в IT-сообществе
IT — прогрессивное и перспективное направление, поэтому все больше девушек его выбирают. Не надо бояться предрассудков. Никто не будет вас оценивать только по тому, что вы девушка, — важны знания, навыки, достижения.
Какие компании зовут к себе на работу
Спрос на специалистов по беспилотным технологиям растет в первую очередь на больших производствах: с помощью автоматизации можно повысить скорость и производительность. Вторая сфера, на мой взгляд, — мониторинг. Например, на тех же заводах при проверке правильности функционирования оборудования более эффективно использовать беспилотный аппарат, нежели человеческий ресурс. Третья область, где такие специалисты будут востребованы, — логистика, доставка грузов. Да, в сфере беспилотных технологий активно применяется машинное обучение, но при построении моделей принятия решения, при анализе ситуаций, тестировании все равно будет нужна рука инженера, которая отбирает нужные свойства.
Почему за беспилотниками будущее
Беспилотные системы исключают субъективность. Работник может устать, потерять концентрацию, находиться в подавленном эмоциональном состоянии. А это повлияет на его продуктивность и беспристрастность при оценке работы как своей, так и, например, какого-либо оборудования. За беспилотниками будущее, потому что они превосходят человеческие возможности в этом плане. Например, у дрона, который мониторит территорию, шире угол обзора, чем у человеческого глаза. Продуктивность у них выше, чем у человека, они могут работать дольше и без перерывов.
Почему эти аппараты еще не стали частью повседневной жизни
Самое сложное в работе над ними — этап проектирования и программирования. Нужно учесть максимум ситуаций, в которые может попасть беспилотный аппарат. И это достаточно трудно, потому что, даже если речь идет об уже автоматизированной сфере — например, заводе, где все идет от станка к станку, могут возникнуть нештатные ситуации. И именно в непредвиденных обстоятельствах, вне стандартов и шаблонов, сложно обеспечить правильное функционирование беспилотного аппарата. Далеко не все люди на нашей планете будут готовы сесть, например, в беспилотное такси. И еще, мне кажется, понадобится немало времени, чтобы эти технологии полноправно вошли в нашу повседневность. Но в сфере производства они будут активно внедряться уже в ближайшем будущем.
Как женщине построить карьеру в этой сфере
Возможно, при взгляде со стороны беспилотники — это что-то сложное, связанное с тяжелым оборудованием и рисками. Но ведь нужно еще и разрабатывать эти аппараты, обрабатывать данные с них. Девушка, которая пишет код или паяет платы, в профессиональной среде уже не вызывает удивления. Да, большинство операторов беспилотных воздушных судов у нас мужчины, так как это работа, связанная с большим количеством длительных — до нескольких месяцев — командировок и физическим трудом: аппарат может весить больше тридцати килограммов. Но в сферах разработки и сборки беспилотников, анализа данных аэрофотосъемки мужчин и женщин уже поровну. Работа мне нравится тем, что у нее есть видимый результат. Есть ощущение, что занимаюсь чем-то уникальным.
Чем уникальны профессиональные беспилотники
Чаще всего люди воспринимают эти аппараты исключительно как инструмент для красивых фотографий. Но существует множество типов беспилотных летательных аппаратов и вариантов их применения: это может быть доставка грузов, исследование территорий, контроль строительства объектов и их охрана.
Наш центр занимается обработкой данных аэрофотосъемки с нефтяных месторождений, которые находятся за тысячи километров от Санкт-Петербурга — в Сибири и Арктике. Многие объекты расположены в труднодоступных местах и достаточно сложных климатических условиях, до многих из них нужно лететь на вертолете, это долго и дорого. В таких случаях использовать беспилотники очень выгодно. Они дают возможность роботизировать процессы, тем самым ускорив выполнение работ. Такие аппараты, к примеру, способны находиться в воздухе до 7 часов и преодолевать расстояние в 600 километров со скоростью до 120 км/ч.
Как попасть в профессию
Когда я училась, образовательных программ для обучения специалистов по беспилотным технологиям было очень мало. Поэтому большинство специалистов обучались уже у работодателя. Либо это были заинтересованные в теме самоучки, которые проходили какие-то курсы. Мне повезло попасть после вуза на подработку в компанию, которая производит беспилотники. Там я занималась аналитикой данных, полученных с аппаратов. Для старта мне хватило знаний из университета. Моя специальность связана с картографией и геоинформатикой, поэтому опыт обработки аэрофотосъемки уже был, а дальнейшее погружение в технологию происходило во время рабочего процесса.
Где учат работать с беспилотниками
За последние годы в нескольких вузах появились программы по работе с беспилотниками, и ИТМО не стал исключением. Мы запустили совместную магистратуру, и теперь студенты смогут освоить одну из востребованных профессий индустрии 4.0 и получить бесценную практику в «Газпром нефти». В начале учебного года мы с коллегами планируем провести ряд лекций и в дальнейшем будем помогать студентам решать конкретные кейсы. По результатам практик и стажировок мы готовы принимать ребят на работу к себе в команду. В «Газпром нефти» есть более 60 различных сценариев применения беспилотников — от геологоразведки до доставки грузов. Возможно, кто-то начнет карьеру у нас, а потом самостоятельно реализует свой проект, связанный с беспилотниками.
Как беспилотники ищут нефть
С их помощью, например, можно измерять геомагнитное поле на поверхности земли, облетая большие территории. Эти сведения нужны для дальнейших исследований геологов, которые благодаря нашим данным уже знают, где есть смысл детально изучать месторождение. Определенное сочетание геологических пород может подсказать те участки, где могут быть перспективные залежи нефти или газа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.