Красота и беспилотники: как девушки покоряют редкую профессию

Почему не стоит бояться стереотипов

До сих пор встречается мнение, что специальность IT — мужская. Но, хотя у нас в группе и было всего три девочки, как правило, учились мы лучше мальчиков даже в схемотехнике и робототехнике. Возможно, именно благодаря усидчивости и старательности девушки могут работать успешнее. Математический склад ума бывает и у женщин, и у мужчин. Напрямую с этими стереотипами я не сталкивалась, но иногда чувствовалось cнисходительное отношение — мол, ты девочка, значит, можно лишний раз не мучить. Мне это не мешало. Я считаю, не надо идти за предрассудками и бояться пробовать совершенно разное. Я не только интересуюсь точными науками, но и рисую, люблю искусство, кино, литературу. Учеба — это возможность открыть себя с новой стороны, узнать свои способности. А если какие-то темы даются труднее, всегда можно обратиться за помощью к однокурсникам и преподавателям.

Как выглядит ваша работа мечты

Я вижу, что многие мои знакомые программисты нашли в России хороших работодателей и перспективные проекты, поэтому не особенно стремлюсь за границу. Мне важно, чтобы работодатель был требовательным, чтобы все в компании горели идеей, я не хочу просто просиживать восемь часов за компьютером. Прежде всего мне интересна разработка летательных аппаратов, которые спасали бы людей, а не просто выполняли рутинные задания. Например, случился завал, человеку опасно туда идти, и, чтобы проверить, живы ли люди, понять, как им помочь, можно запустить летательный аппарат с камерой. Даже если его завалит, спасатель останется жив. Если новые технологии будут использоваться в важных социальных миссиях, они смогут быстрее завоевать доверие людей.