Ученые: на Земле может появиться новый океан. На это потребуется около 5-10 миллионов лет

На стыке трех тектонических плит на месте пустыни в Эфиопии может образоваться новый океан, считают ученые. Исследователи предполагают, что на это потребуется около 5–10 миллионов лет, передает телекомпания NBC, ссылаясь на соответствующее исследование.

За этим участком ведется наблюдение уж более 15 лет – с того момента, когда там обнаружили гигантский разлом глубиной 56 километров. «Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», — отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур. Сейчас он следит за активностью вулканов в Восточной Африке при помощи спутникового наблюдения – они должны стать причиной окончательного разлома континента.

По словам ученых, последние 30 миллионов лет плита, на которой находится Аравийский полуостров, все время удаляется от Африки. Из-за этого процесса сформировались Красное море и Аденский залив. Помимо этого, Сомалийская плита, на которой находятся Эфиопия и Кения, налезает на еще на одну плиту — Нубийскую. Ученые считают, что это может привести к серьезному разлому, они за этим процессом наблюдают при помощи системы GPS.