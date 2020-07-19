На стыке трех тектонических плит на месте пустыни в Эфиопии может образоваться новый океан, считают ученые. Исследователи предполагают, что на это потребуется около 5–10 миллионов лет, передает телекомпания NBC, ссылаясь на соответствующее исследование.
Ученые: на Земле может появиться новый океан. На это потребуется около 5-10 миллионов лет
За этим участком ведется наблюдение уж более 15 лет – с того момента, когда там обнаружили гигантский разлом глубиной 56 километров. «Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», — отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур. Сейчас он следит за активностью вулканов в Восточной Африке при помощи спутникового наблюдения – они должны стать причиной окончательного разлома континента.
Также ученые рассказали, что движение границ трех плит происходит с разными скоростями, однако они должны объединить свои силы и создать систему хребтов, которые станут рифами в новом океане. И этот процесс уже происходит, подчеркивают специалисты. Так, под стыками плит появляется океаническая кора, которая отличается по составу и плотности от континентальной поверхности.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.