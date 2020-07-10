Эксперты Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге провели исследование, чтобы выяснить, как пандемия уже повлияла на жизнь россиян и какими могут быть ее отложенные последствия. Выводы неутешительные: проблемы с психологическим здоровьем сейчас испытывают больше 80%, значительная часть опрошенных стала пить больше алкоголя, 41% не получили вовремя медицинскую помощь, не связанную с коронавирусом. О том, как это скажется на качестве жизни и здоровье людей в будущем и почему разбираться с этим нам придется долгие годы, «Собака.ru» рассказала руководительница исследования, доцент Екатерина Александрова.
«Пандемия закончится, но ее последствия затронут следующие поколения»: специалисты ВШЭ узнали, какими будут долгосрочные эффекты эпидемии COVID-19
Цель и условия исследования
Такая массовая эпидемия для России — событие редкое, и мы хотели узнать, как меняется поведение людей во время пандемии, из-за нее, как они подстраиваются к карантинным мерам. И главное, что нас волновало как специалистов по экономике здоровья — как в краткосрочной и долгосрочной перспективе происходящее скажется на здоровье людей. У опроса будет два этапа: первый мы провели во время режима самоизоляции в мае, второй планируется на период после окончания пандемии. Пока мы надеемся, что проведем его в сентябре, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Нам повезло — совершенно по другому проекту ранее, еще до пандемии был проведен опрос по Петербургу, это 350 личных получасовых интервью с замерами пульса, давления и веса. То есть это серьезное исследование о поведении людей в отношении их здоровья. С этими результатами мы сравнивали те данные, которые получили сейчас, чтобы узнать, что изменилось из-за COVID-19.
Когда говорят о пандемии, всех в первую очередь интересуют два показателя: заболеваемость и смертность. Но на самом деле стоит понимать, что заболеваемость и смертность — это краткосрочные явления. А есть изменения в поведении, связанные со здоровьем людей, которые могут иметь негативные и крайне долгосрочные последствия. Именно они нас интересовали.
Общая выборка у нас — 396 респондентов, мы проводили онлайн-опрос, из-за чего есть смещения: участие приняло больше женщин, чем мужчин, больше людей с высшим образованием, чем без него. До 30 лет — 37%, от 30 до 49 — 48%, от 50 и старше — 15%. Мы покрыли почти все регионы страны, их порядка 40, преобладают, конечно, Петербург, Москва и Ленобласть. Есть и сельское население, хотя его немного.
Ответственно ли люди отнеслись к карантинным мерам и верят ли они в мифы о коронавирусе?
Во-первых, нас интересовало, как люди воспринимают ограничительные меры, направленные на нераспространение COVID-19. 86% рассказали, что оставались дома, 80% чаще мыли руки, 86% соблюдали дистанцию в общественных местах. При этом серьезно относились к предписаниям люди от 30 лет и старше, молодежь все-таки выходила на улицу, из группы младше 29 оставались дома всего 15%. И лишь 14% из этой группы соблюдали дистанцию, правда, мыли руки они с такой же частотой, как и все остальные. 18% опрошенных заявили, что с февраля этого года испытывали возможные симптомы коронавируса. Это, конечно, выше и официальных цифр, и тех данных, которые получил Европейский университет, но у нас не было цели проверить статистику.
Также мы спрашивали, будут ли люди информировать официальные органы и врачей о своем заражении, и 18% заявили, что не хотели бы это делать. Это достаточно высокий процент при том, что в выборке образованные люди — думаю, это связано со страхом попасть в больницу, с неблагоприятной обстановкой в медицинских учреждениях, недоверием системе здравоохранения.
Также мы взяли список мифов о коронавирусе, размещенный на сайте ВОЗ, и спросили у респондентов, верят ли они в них. Оказалось, что 33% уверены, что правительство занижает число жертв — но спорный вопрос, миф ли это, это традиционная практика для многих стран мира. 20% верят в лабораторную природу коронавируса. Высокий ли это процент? Я считаю, нет, ничего особенного в этих цифрах нет. Уверены, что опасность преувеличена, 22% — это в рамках разумного.
У какого количества людей снизился доход и кому удобно работать удаленно?
Важная часть опроса — об изменении в жизни респондентов. 7% людей ушли в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты, у 6% сократили рабочий день или неделю, 3% — уволили. Получается, что у 16% резко сократился доход, это тревожный знак. Когда говорят про рынок труда, обычно упоминают безработицу, но в России она растет незначительно. Связано это с гибкой системой заработных плат, в которые входит фиксированная часть и премиальная. Последней во время кризиса люди обычно лишаются, это зачастую не сказывается на статистике безработицы, но при этом уровень жизни населения падает. При этом у нас принято в сложные моменты за работу держаться и терпеть сокращение уровня доходов.
35% стали полностью работать удаленно, и из них ровно половина считает, что это катастрофа, а другая — что это здорово и удобно. Промежуточные варианты люди почти не выбирали, они в этом смысле оказались категоричны. Я обсуждала эту проблему с HR-менеджерами, которые говорят, что важно умение людей организовать свою работу из дома, способность выстраивать границы «работа-дом». Если у человека хватает сил и предприимчивости в шесть часов вечера закрывать ноутбук и больше его не трогать, ему, вероятно, будет комфортно на удаленке. Но таких, выходит, ровно половина. Здесь людям нужна помощь HR-отделов, психологов, открытые семинары, на которых учить не загонять себя в работу 24 на 7. Часть респондентов при этом уверены, что взаимодействие между коллегами стало эффективнее и четче — Zoom и почта оказались проще совещаний и общения в офисе. Хотя тут многое зависит от профессий.
Как много людей были вынуждены отменить плановое лечение?
Пугает то, что 41% респондентов сообщили, что отменили плановые визиты к врачам, операции, обследования. Это удручающая статистика. Болезнь за это время могла усугубиться, откладывание медицинской помощи не связанной с коронавирусом может оказаться большой проблемой в долгосрочной перспективе. Медицинской системе необходимо возвращаться в обычный режим, чтобы эти люди тоже могли получить помощь. Поздняя диагностика и несвоевременное вмешательство — это более тяжелые формы заболевания, которые тяжелее и дороже лечить, и более серьезные негативные эффекты в будущем.
Как пандемия повлияла на психологическое здоровье?
Также с помощью специального опросника Кесслера (К10) мы определяли психологический дистресс людей — это собирательный термин, уровень негативных эмоций людей, их тревожности, депрессии, беспокойства, проблем со сном и концентрацией. И тут мы сразу увидели, что в условиях пандемии резко выросла доля участников, испытывающих легкий и умеренный психологический дистресс. Если до коронавируса негативные эмоции, влияющие на качество жизни, отсутствовали у 73% опрошенных, то в этом мае их не было всего у 18% — то есть оставшиеся 55% перетекли в группы с умеренным и легким дистрессом. При этом процент людей в тяжелом психологическом состоянии не изменился — это все-таки те, кому необходимо обратиться к психиатру для лечения.
Также мы выяснили, что кризис, связанный с COVID-19, намного сильнее повлиял на психологическое состояние мужчин, чем женщин. Когда мы будем проводить опрос в сентябре, будет интересно посмотреть, как быстро восстановится психическое здоровье людей. Есть исследования, в рамках которых людей опрашивали через год, полтора, два после пандемий: и они показали, что психическое восстановление занимает гораздо больше времени, чем физическое. То есть уже к маю огромное количество людей столкнулись с ментальными проблемами, и эффект от этого в обществе может сохраняться очень долго — до трех лет, если сравнивать с прошлыми пандемиями. Безусловно, необходимы рекомендации для людей, страдающих от стресса. У нас в стране есть проблема стигматизации психических расстройств — и с этим нужно бороться на государственном уровне. У нас же есть социальная реклама против наркотиков или быстрой езды — нужна такая же, но нормализующая обращения за психиатрической помощью. Потому что иначе люди будут скрывать свои психологические проблемы, а значит — доводить их до критического состояния, то есть суицида или постравматического синдрома.
Употребление алкоголя
Также мы задавали связанный с предыдущим вопрос — об употреблении алкоголя. Мы выяснили, что мужчины начали пить больше, а женщины — чаще. То есть мужчины употребляют алкоголь также часто, но в больших объемах, а женщины — в тех же объемах, но, допустим, не один раз в неделю, а два-три. И то, и другое плохо, здесь значительной разницы нет. При этом у молодых людей уровень употребления не изменился — вероятно, потому что для них это в первую очередь социальная практика. А для людей в возрасте старше 30 — это нередко способ снятия стресса, попытка решить психологические проблемы. Недавно в авторитетном медицинском журнале The Lancet была опубликована статья, в которой были собраны данные о нынешней ситуации с алкоголем в США — там увеличилось количество обращений в скорую помощь с алкогольными заболеваниями печени. И их не только стало больше, но усугубилась и тяжесть формы этих заболеваний. В Великобритании в марте продажа алкогольной продукции выросла на 31% по официальной статистике. И это следствие обострения ментальных проблем.
Общение
Мы также узнавали, нарастили или уменьшили люди объем общения — и здесь получили данные, похожие на ситуацию с восприятием удаленной работы. Люди либо сильно увеличили количество своих контактов, либо сильно уменьшили, средних ответов почти нет. Мы пытались найти механизмы того, как люди подстраиваются к нынешним реалиям и увидели крайности — люди либо всем довольны, либо им очень плохо.
Как долго мы будем справляться с последствиями этой пандемии?
Мы уверены, что долгосрочные эффекты пандемии могут быть существеннее краткосрочных. Даже когда заболеваемость и смертность будут на уровне нуля, пандемия не закончится, потому что мы будем справляться с ее последствиями для психического и физического здоровья — суицидами, ПТСР, вовремя не пролеченными или не диагностированными заболеваниями. Это может оказаться катастрофой, которая затронет даже следующие поколения. Есть исследования, в рамках которых изучали людей, которые перенесли эпидемию испанки в утробе матери (неважно, болели их матери или нет). Оказалось, что у таких людей в дальнейшем ниже уровень образования, дохода и меньше продолжительность жизни по сравнению и с теми, кто родился несколькими месяцами раньше, и с теми, кто родился несколькими месяцами позже. Это связано со стрессом, который переживала беременная женщина — и который влиял на плод. Так что последствия коронавируса будут с нами еще очень долго.
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