«Пандемия закончится, но ее последствия затронут следующие поколения»: специалисты ВШЭ узнали, какими будут долгосрочные эффекты эпидемии COVID-19

Цель и условия исследования

Такая массовая эпидемия для России — событие редкое, и мы хотели узнать, как меняется поведение людей во время пандемии, из-за нее, как они подстраиваются к карантинным мерам. И главное, что нас волновало как специалистов по экономике здоровья — как в краткосрочной и долгосрочной перспективе происходящее скажется на здоровье людей. У опроса будет два этапа: первый мы провели во время режима самоизоляции в мае, второй планируется на период после окончания пандемии. Пока мы надеемся, что проведем его в сентябре, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Нам повезло — совершенно по другому проекту ранее, еще до пандемии был проведен опрос по Петербургу, это 350 личных получасовых интервью с замерами пульса, давления и веса. То есть это серьезное исследование о поведении людей в отношении их здоровья. С этими результатами мы сравнивали те данные, которые получили сейчас, чтобы узнать, что изменилось из-за COVID-19.

Когда говорят о пандемии, всех в первую очередь интересуют два показателя: заболеваемость и смертность. Но на самом деле стоит понимать, что заболеваемость и смертность — это краткосрочные явления. А есть изменения в поведении, связанные со здоровьем людей, которые могут иметь негативные и крайне долгосрочные последствия. Именно они нас интересовали.

Общая выборка у нас — 396 респондентов, мы проводили онлайн-опрос, из-за чего есть смещения: участие приняло больше женщин, чем мужчин, больше людей с высшим образованием, чем без него. До 30 лет — 37%, от 30 до 49 — 48%, от 50 и старше — 15%. Мы покрыли почти все регионы страны, их порядка 40, преобладают, конечно, Петербург, Москва и Ленобласть. Есть и сельское население, хотя его немного.