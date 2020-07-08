Как пандемия поменяет наше отношение к Петербургу, локальной идентичности и себе? Объясняет антрополог Михаил Лурье

Как пандемия повлияла на наше восприятие города?

Сильно изменилось восприятие города на ранней стадии эпидемии, когда большинство петербуржцев еще относилось серьезно к введенному режиму самоизоляции, особенно в центральных районах (что недвусмысленно указало нам на имеющую место в Петербурге территориальную социальную сегрегацию). Эффект был визуальным: люди впервые увидели центр города безлюдным. Излюбленным видом нарушения карантина стала не только прогулка с собакой, но и прогулка с фотоаппаратом. За эти несколько первых недель в соцсетях кадров пустых улиц города появлялось едва ли не больше, чем мемов о коронавирусе. Люди говорили и писали о том, что видят то, чего никогда не видели раньше — город как картинку, в деталях, подсвеченных отсутствием социальной жизни. Мы привыкли, что в том, что мы видим на улице, доминирует «человеческий» компонент и связанное с ним движение потоков людей и транспорта. И вдруг город предстал не социальной, а архитектурной сущностью — как будто таким, каким его рисовали архитекторы. Но это время быстро прошло, сейчас фокус нашего взгляда на город, наоборот, сместился на постепенно возвращающиеся с отменой самоизоляции сервисы: взгляд выхватывает не здания, перспективы улиц, а то или иное заново заработавшее кафе или парикмахерскую.

Вдруг город предстал не социальной, а архитектурной сущностью — как будто таким, каким его рисовали архитекторы

Были и другие эффекты. Например, режим подпольного и полуподпольного существования коммерческих сервисов. Многие кафе, бары, парикмахерские, магазины продолжали пускать посетителей по договоренности «через черный ход». Вообще, происходил активный поиск новых режимов существования бизнеса в сфере услуг.

Пренебрежение правилами — следствие недоверия властям?

Да, традиционный для России, по мнению многих политологов, низкий уровень доверия народу к власти в периоды кризисов падает еще ниже. В частности, по этой причине появляются некоторые конспирологические версии: если намеренное создание коронавируса приписывают внешним врагам (США, Китаю), то карантинные меры вызвали всплеск разговоров и фольклора о проекте тотальной слежки, «цифрового концлагеря», спланированном российской властной элитой под предлогом защиты населения.

Отношения местной власти и населения в горячую пору — марте, апреле, мае — развивались по-разному в разных городах. Собянин и Беглов повели себя фактически противоположно. Мэр Москвы, несмотря на сопротивление москвичей введенным режимам изоляции, постоянными публичными выступлениями, на мой взгляд, разыграл хорошую популистскую карту, а губернатор Петербурга, наоборот, дал поводы к разговорам, что он «прячется от народа», «скрывает правду» и не способен действовать «не по указке из центра», что для питерских особенно важно.