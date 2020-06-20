В воскресенье произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Увидеть частные фазы явления можно и в России

В России можно будет наблюдать только частные фазы затмения, при этом лучше всего — на Кавказе, в Краснодарском крае, на юге Сибири, в республике Бурятия, Забайкальском и Приморском крае . Так, Луна закроет около 30% солнечного диска. При этом в Москве Луна только едва коснется края солнечного диска — затмение начнется в 08:50, максимальная фаза (2%) наступит в 09:04 и закончится в 09:18.