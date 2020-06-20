В самый длинный день этого года, 21 июня, можно будет увидеть редкое явление — кольцеобразное солнечное затмение. На востоке Африки, а также в южной Азии оно будет лучше видно, однако в России можно будет наблюдать частные фазы затмения, пишет N+1.
В воскресенье произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Увидеть частные фазы явления можно и в России
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Фото: Shutterstock
Это явление происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и не может скрыть Солнце полностью. В максимальной фазе вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Завтра, 21 июня, максимальную фазу затмения можно будет наблюдать на севере Индии, которая будет длиться всего 38 секунд.
В России можно будет наблюдать только частные фазы затмения, при этом лучше всего — на Кавказе, в Краснодарском крае, на юге Сибири, в республике Бурятия, Забайкальском и Приморском крае . Так, Луна закроет около 30% солнечного диска. При этом в Москве Луна только едва коснется края солнечного диска — затмение начнется в 08:50, максимальная фаза (2%) наступит в 09:04 и закончится в 09:18.
Для наблюдения этого явления используются известные «кустарные» способы наблюдения — через CD-диск, дискету, закопченное стекло, несколько солнцезащитных очков. Можно также воспользоваться методом камеры обскура. Еще один способ — подключиться к онлайн-трансляций. В России трансляцию покажут Иркутское региональное астрономическое общество и Иркутский планетарий. Начало состоится 09:00 по московскому времени — за 20 минут до начала затмения.
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