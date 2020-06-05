Выпускник факультета прикладной математики и процессов управления СПбГУ Глеб Архангельский в конце 1990-х ввел в обиход российского бизнеса понятие «тайм-менеджмент» и написал книгу «Тайм-Драйв» — библию для тех, кто хочет сделать из времени эффективный рабочий инструмент. Сейчас Архангельский руководит консалтинговой компанией «ТМ-Инвест», его последователи из общества «Лига время» учатся планированию времени в формате ТМ-кружков саморазвития по всей стране, а сам Глеб в соавторстве с бизнес-консультантом Ольгой Стрелковой издал главный хит новой нормальности — книгу «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома»
Это писатель Глеб Архангельский – он в 90-х открыл для России тайм-менеджмент, а в 2020-м издал главный хит года — книгу «Удаленка»
Я заинтересовался тайм-менеджментом, потому что банально хотел многое успевать делать. На втором курсе университета я уже подрабатывал, параллельно ходил на курсы вождения, английского и гидов-переводчиков. Было совершенно непонятно, как все это уместить в одни сутки и в одну неделю. Тогда мой дед, инженер-мостстроитель по профессии, посоветовал мне книгу Даниила Гранина «Эта странная жизнь», это биография ученого Александра Любищева, биолога и философа. Он разработал целую систему учета своего времени, подружился с ним и сделал объектом научного изучения. Я стал заниматься планированием по примеру Любищева и мне это помогло — аврала и хаоса стало меньше. Спустя время, когда я работал помощником председателя правления одного банка, я рассказал ему о тайм-менеджменте, и он посоветовал мне учить контролю над временем других. Тогда я создал сайт, посвященный времени, стал публиковать на нем первые статьи.
О тайм-менеджменте в Россию знают со времен Петра I. Еще в 1701 году он ввел для своих подчиненных обязанность вести ежедневники (тогда они назывались «памятными книгами»), записывать туда свои планы и фиксировать их выполнение. Изучали организацию времени и советские ученые: теоретик научной организации труда Алексей Гастев, экономист Платон Керженцев, которого вообще считают отцом тайм-менеджмента в СССР — он даже создал сообщество «Лига Время», которое разрабатывало программы по эффективному контролю времени на предприятиях 1920-х годов. Так же называется сообщество, которое мы создали, чтобы любой желающий мог по простой и общедоступной методологии создать тайм-менеджерский клуб для своего окружения.
В современной российской бизнес-среде тайм-менеджмент приживался тяжело — предприниматели считали попытки заставить их планировать время насилием над личностью. Моим первым клиентом, с которым я сошелся через общего знакомого, был владелец петербургского издательства, которого позвали в Москву возглавить там крупное государственное издательство. Он фонтанировал идеями, но был человеком эмоции, порыва, и это, конечно, порождало хаос, бардак и постоянные срывы дедлайнов. В столице с таким подходом его обязательно ждал бы провал. Но когда я рассказал ему о планировании, о постановке целей, о ежедневном контроле за ними, он понял, что это просто очень удобный инструмент и с новой работой справился на ура.
Два важнейших достижения России последних десяти лет именно тайм-менеджерские — это круглосуточность и быстрота государственных сервисов. Я смеюсь, когда слышу, что городом, который никогда не спит, называют Нью-Йорк. Бог с вами! В Москве, в Петербурге, да в любом российском городе-миллионнике ночью в бассейн можно сходить, и стройматериалы купить. Круглосуточная работа требует серьезных человеческих, финансовых ресурсов и, что самое главное, жесткого контроля за временем. То же самое с сервисами — у нас очень быстро работают арбитражные суды, в один клик оплачиваются налоги, быстрее, чем в Сингапуре, регистрируется право собственности. Но в работе с личным временем российским бизнесменам еще есть куда расти: до сих пор считается нормальным отменять встречу за полчаса до назначенного времени и регулярно опаздывать. Это азы культуры тайм-менеджмента, над которой еще работать и работать.
Русский народ — народ аврала и подвига. Это в нашей ДНК — пару недель ничего не делать, а потом за три дня до дедлайна без сна и еды заканчивать какой-нибудь проект. Из этой же области любовь ставить амбициозные, изначально трудно достижимые цели: зачем проводить зимние Олимпийские игры в какой-нибудь Карелии, давайте проведем их в субтропиках, где нет снега! Все это не то чтобы очень плохо — та же Олимпиада прошла блестяще. Но такой подход очень энергозатратен. Нужно учиться методично ставить рутинные цели и каждый день их достигать.
Двадцать стикеров на мониторе — это не план дня. Главная ошибка россиян — мы думаем, что выполняем основные заветы тайм-менеджмента, но мы их не выполняем. Два главных столпа — список целей на год и план дня, составляемый перед началом рабочего дня. Первое делают единицы, как и второе. Часто сталкиваюсь с тем, что исполнительный директор компании с миллиардной выручкой на вопрос, есть ли у него to-do-list на каждый день показывает мне записную книжку, в которой нет ни дат, ни пунктов, просто какие-то обрывочные мысли, растянутые на несколько страниц. А ведь все просто — слева жесткие задачи, справа — гибкие, а по середине выделяешь приоритеты среди гибких. Но никто этого не делает! А потом говорят мне, что я учу банальным вещам — а их просто нужно проговаривать, потому что люди не решаются применять их на практике.
Как сделать сто пятьдесят дел за восемь рабочих часов и не перегореть? Никак. Многие думают, что есть волшебная таблетка «для успевания». Но ее нет. Тем не менее, надо запомнить четыре слова: целеполагание, планирование, самомотивация и делегирование. Успех заложен в них.
Парадокс, но книга «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома» — ребенок аврала. Стандартный книжный цикл — полгода-год работы над книгой, полгода издательской работы. Здесь же от замысла до выхода электронной версии прошло три недели, а до выхода печатной — четыре! Идея пришла при мозговом штурме с издательством «Бомбора», когда в России объявили первую нерабочую неделю из-за коронавируса. Было очевидно, что удаленка станет горячей темой ближайшего времени. К тому же, Ольга Стрелкова, мой соавтор, обладает огромным опытом управления аутсорсерами и распределенными командами. Если вам нужен дизайнер в Чите, который должен качественно сделать работу завтра к 10 утра по московскому времени — это к ней. Сама книга полностью сделана удаленно — все обсуждение с издателями происходило в Zoom. Удача была на нашей стороне: чудом нашли не закрытую на карантин типографию.
Не нужно питать иллюзию, что мы полностью перейдем на удаленку. Живое общение очень важно чисто психологически. Но тектонические сдвиги как в сознании руководителей, так и обычных работников уже случились. Во-первых, и те, и другие поняли, что не нужно тащиться полтора часа по пробкам и вставать в шесть утра просто потому что так принято. Во-вторых, и в главных, осознание эффективности удаленки сотрет разницу в стартовых возможностях жителей Петербурга и Москвы и жителей регионов. Если ты талантлив, ты можешь побороться за петербургскую вакансию, живя при этом, например, в Великом Новгороде, и получать столичную зарплату. Это настоящая революция.
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