Это писатель Глеб Архангельский – он в 90-х открыл для России тайм-менеджмент, а в 2020-м издал главный хит года — книгу «Удаленка»

Русский народ — народ аврала и подвига. Это в нашей ДНК — пару недель ничего не делать, а потом за три дня до дедлайна без сна и еды заканчивать какой-нибудь проект. Из этой же области любовь ставить амбициозные, изначально трудно достижимые цели: зачем проводить зимние Олимпийские игры в какой-нибудь Карелии, давайте проведем их в субтропиках, где нет снега! Все это не то чтобы очень плохо — та же Олимпиада прошла блестяще. Но такой подход очень энергозатратен. Нужно учиться методично ставить рутинные цели и каждый день их достигать.

Двадцать стикеров на мониторе — это не план дня. Главная ошибка россиян — мы думаем, что выполняем основные заветы тайм-менеджмента, но мы их не выполняем. Два главных столпа — список целей на год и план дня, составляемый перед началом рабочего дня. Первое делают единицы, как и второе. Часто сталкиваюсь с тем, что исполнительный директор компании с миллиардной выручкой на вопрос, есть ли у него to-do-list на каждый день показывает мне записную книжку, в которой нет ни дат, ни пунктов, просто какие-то обрывочные мысли, растянутые на несколько страниц. А ведь все просто — слева жесткие задачи, справа — гибкие, а по середине выделяешь приоритеты среди гибких. Но никто этого не делает! А потом говорят мне, что я учу банальным вещам — а их просто нужно проговаривать, потому что люди не решаются применять их на практике.