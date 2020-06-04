Как физик Алексей Кавокин помог России обойти Google в квантовой гонке

В чем практическая суть квантовых компьютеров, как именно они изменят мир?

Квантовый компьютер называют атомной бомбой XXI века, потому что он открывает бесконечные возможности для хакеров, для кибератак — разгадать любой шифр не будет проблемой! Но польза от него в разы больше, чем вред. Такие компьютеры дадут мощнейший толчок науке – по оценкам многих экспертов, квантовые вычисления могут помочь создать вакцины от многих болезней: от рака до коронавируса, потому что разработка вакцины — не что иное, как перебор вариантов построения молекул. Это та задача, с которой квантовый компьютер справляется лучше всего

Это наверняка понимают и правительства, и военные, и крупные мировые корпорации.

Понимают очень хорошо, в мире идет настоящая квантовая гонка. Журнал Nature в 2019 году вообще провозгласил начало квантовой эпохи. Известно о программе «Горизонт 2020», финансируемой Евросоюзом, аналогичных программах Великобритании, Японии, США. Правительства выделяют на развитие квантовой физики миллиарды долларов еженедельно, вкладывается в эту ветвь науки и Россия. Я уже не говорю о Китае, где на квантовые разработки дают деньги и коммерческие гиганты вроде Alibaba, и правительство.