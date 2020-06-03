«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Наука и жизнь»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Наука и жизнь»
Илья Фоминцев
Онколог, директор фонда «Не напрасно»
Фонд уже 10 лет помогает диагностировать рак на ранних стадиях и собирает средства для лечения онкобольных. С помощью другого проекта Ильи, «Что делать?», удалось закупить оборудование для «коронавирусных» больниц более чем на 30 млн рублей, в том числе при участии БДТ.
Елена Болюбах
Психолог
Елена уже 15 лет возглавляет «Кризисный центр для женщин», оказывающий полноценную юридическую и психологическую поддержку пострадавшим от домашнего насилия. В период пандемии COVID-19 центр стал единственной организацией Петербурга, помогающей попавшим в сложную ситуацию женщинам.
Алексей Кавокин
Ученый-физик
Кавокин придумал, как с минимальными затратами делать квантовые компьютеры, способные мгновенно решать сложнейшие задачи. За это он получил главную премию в области квантовой физики. Руководит лабораториями в СПбГУ и университетах Англии, Италии, Китая, пишет детские книги.
Инженер-робототехник
Выпускник Университета ИТМО создал компанию «Моторика», которая первой в России стала производить уникальные бионические протезы (в том числе и для детей!) с функционалом смартфона, банковской карты и индивидуальным дизайном. Несколько лет назад «Моторика» получила статус резидента «Сколково».
Владелица кафе «Добродомик»
Александра открыла кафе, ставшее общероссийским феноменом, — каждый день в нем готовят бесплатные обеды для пенсионеров. Весной 2020 года Синяк начала кормить всех, кто остался без средств из-за «коронавирусного» кризиса. Бесплатные наборы еды получили более 2,5 тысяч человек.
Экоактивистка
Мария сделала озеленение города трендом и собрала из единомышленников народный «комитет по озеленению», создав с Сергеем Семаком проект «Зеленый Петербург». Она спасла несколько столетних тополей и продвигает закон, по которому сажать деревья без лишней бюрократии смогут сами петербуржцы.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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