«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Наука и жизнь»

Илья Фоминцев

Онколог, директор фонда «Не напрасно»

Фонд уже 10 лет помогает диагностировать рак на ранних стадиях и собирает средства для лечения онкобольных. С помощью другого проекта Ильи, «Что делать?», удалось закупить оборудование для «коронавирусных» больниц более чем на 30 млн рублей, в том числе при участии БДТ.