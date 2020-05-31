Соединенные Штаты впервые за девять лет осуществили запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Так, впервые в истории астронавты будут доставлены на МКС на корабле, созданном частной компанией.
США впервые за девять лет запустила пилотируемый корабль к МКС
Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Ракета Falcon-9 стартовала по плану в 15:22. Спустя две с половиной минуты первая ступень ракеты отделилась, а через семь минут успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. После того, как произошло отделение второй ступени ракеты, Crew Dragon вышел на работу.
Falcon 9 lifts off from historic Launch Complex 39A and sends Crew Dragon to orbit on its first flight with @NASA astronauts to the @space_station pic.twitter.com/UOoaKiQaFk— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
Глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о том, что во время запуска ему оставалось лишь молиться. «Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС», – заявил он в Центре космических полетов имени Кеннеди.
Добавим, что запуск Crew Dragon к МКС должен был пройти еще 27 мая, однако его пришлось отложить из‑за погодных условий. Для NASA в приоритете была безопасность космонавтов, которые находились на борту.
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