США впервые за девять лет запустила пилотируемый корабль к МКС

Глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о том, что во время запуска ему оставалось лишь молиться. «Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС», – заявил он в Центре космических полетов имени Кеннеди.