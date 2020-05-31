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США впервые за девять лет запустила пилотируемый корабль к МКС

Соединенные Штаты впервые за девять лет осуществили запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).  Так, впервые в истории астронавты будут доставлены на МКС на корабле, созданном частной компанией.

Ракета Falcon-9 стартовала по плану в 15:22.  Спустя две с половиной минуты первая ступень ракеты отделилась, а через семь минут успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.  После того, как произошло отделение второй ступени ракеты, Crew Dragon вышел на работу.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о том, что во время запуска ему оставалось лишь молиться. «Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС»,  –  заявил он в Центре космических полетов имени Кеннеди.

Добавим, что запуск Crew Dragon к МКС должен был пройти еще 27 мая, однако его пришлось отложить из‑за погодных условий. Для NASA в приоритете была безопасность космонавтов, которые находились на борту.


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Сабина Алиева,
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