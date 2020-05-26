Выпускники СПбГУ написали открытое письмо ректору против харрасмента и сексуальных злоупотреблений

Авторы письма назвали «безответственной и нуждающейся в немедленной корректировке» негласную норму, согласно которой отношения между преподавателями и студентами ВУЗ называет «частной жизнью двух людей, которая как будто бы находится за пределами профессиональной университетской жизни».

В качестве примера выпускники привели дело историка Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил Анастасию Ещенко — свою аспирантку, с которой у мужчины были любовные отношения. «Как теперь выяснилось, об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», — зафиксировали авторы письма.

Также в обращении к ректору СПбГУ приводится история выпускницы университета Юлии Чернявской, которая в ноябре 2019 рассказала о примерах харассмента со стороны преподавателей: «Я хочу сказать, что есть на истфаке СПбГУ и до сих пор, и когда я училась, другие преподаватели, которые считали и считают нормальным встречаться со своими студентками. И об этом знают многие, кто там учился 10 лет назад, как я, или учится сейчас. Знают и о том, что от некоторых преподавателей истфака у студенток рождаются дети», — написала девушка.