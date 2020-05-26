Выпускники Санкт-Петербургского Государственного Университета опубликовали открытое письмо ректору Николаю Кропачеву с просьбой пресечь харассмент — бытовой сексизм, сексуальные злоупотребления и психологическое насилие в высшей школе. Петиция опубликована на Change.org, сейчас под ней подписались почти 200 человек.
Выпускники СПбГУ написали открытое письмо ректору против харрасмента и сексуальных злоупотреблений
Авторы письма назвали «безответственной и нуждающейся в немедленной корректировке» негласную норму, согласно которой отношения между преподавателями и студентами ВУЗ называет «частной жизнью двух людей, которая как будто бы находится за пределами профессиональной университетской жизни».
В качестве примера выпускники привели дело историка Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил Анастасию Ещенко — свою аспирантку, с которой у мужчины были любовные отношения. «Как теперь выяснилось, об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», — зафиксировали авторы письма.
Также в обращении к ректору СПбГУ приводится история выпускницы университета Юлии Чернявской, которая в ноябре 2019 рассказала о примерах харассмента со стороны преподавателей: «Я хочу сказать, что есть на истфаке СПбГУ и до сих пор, и когда я училась, другие преподаватели, которые считали и считают нормальным встречаться со своими студентками. И об этом знают многие, кто там учился 10 лет назад, как я, или учится сейчас. Знают и о том, что от некоторых преподавателей истфака у студенток рождаются дети», — написала девушка.
Авторы открытого письма призывают руководство СПбГУ и других высших учебных заведений разработать меры, которые обеспечивали необходимую реакцию на заявления студентов и аспирантов о харассменте, который случается в вузах: «И хотя не всякие личные отношения между преподавателем и студентом сопровождаются прямыми формами психологического и физического насилия, все они складываются и протекают в условиях, когда студент/аспирант находится в заведомо уязвимом положении, которое становится особенно опасным в случае конфликта», — добавили они.
В финале письма выпускники СПбГУ выступили с шестью предложениями, которые призваны помочь в решении подобных конфликтов:
- Признать проблему систематических злоупотреблений служебным положением <...> существенной и наносящей вред учебному и научному процессам, а также репутации университета.
- На уровне Кодекса универсанта СПбГУ признать недопустимыми любовные/сексуальные отношения между студентами/аспирантами и преподавателями университета, находящимися в прямой институциональной зависимости.
- Включить защиту гендерного равноправия в Кодекс универсанта СПбГУ отдельным пунктом, следующим за п.3 — об уважении учителей, коллег и учеников.
- Считать администрацию университета ответственной за обеспечение институциональной и психологической поддержки студентов, аспирантов и сотрудников, оказавшихся в зависимых отношениях и/или пострадавших от злоупотребления властью со стороны преподавателей или вышестоящих лиц.
- Принять в рамках университета комплекс мер, обеспечивающих информирование, психологическую и институциональную помощь студентам и аспирантам, в том числе анонимно, через специальную веб-форму на сайте университета. Пример веб-формы здесь.
- Реформировать существующую Этическую комиссию университета <...>, чтобы обеспечить демократическое рассмотрение конфликтных случаев с учетом интересов всех сторон.
Отметим, что выпускники СПбГУ также опубликовали свою петицию в поддержку открытого письма студентов и бывших учащихся филологического факультета МГУ им. Ломоносова против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университете.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.