Как вырастить из ребенка лидера?

Сейчас очень актуальны методики раннего развития, родители хотят дать детям максимум инструментов и навыков для их успешного будущего. Что бы вы ответили на вопрос — как вырастить лидера из своего ребенка?

Я руковожу центром раннего развития в Милане, это как раз мой профиль. Существует ли разница между детьми, которые посещают центр, и теми, кто не посещает? Как педагог отвечу: да. С ребенком нужно заниматься. Даже если какие-то конкретные навыки ему не пригодятся, это не пройдет бесследно. Мой пример: переехав в Италию, я, не имея никаких знакомств и помощи, пыталась выжить в новой стране. И тот фундамент, который заложили мои родители — мобильность, навыки приспособления к любой ситуации — помог мне адаптироваться и достичь успеха.

Как вырастить лидера? Все зависит от мотивации родителей. Важно понять, к чему расположен именно ваш ребенок. Если он интроверт, ему никакие социальные проекты не нужны. А если активен, стоит направить эту энергию в правильное русло. С другой стороны, у некоторых детей, которые пришли к нам в проект, были определенные проблемы с социализацией, сложности в школе. И в Yummy United они как раз раскрылись и стали лидерами. Некоторые завели свой YouTube-канал, другие начали писать, рисовать, готовить. Педагогическая составляющая проекта колоссальна: ребенок действительно может понять, что ему нравится, и выбрать будущую профессию.

Есть и обратное мнение: детям нужно оставить беззаботное детство и не загружать их лишней информацией и занятиями. Почему, на ваш взгляд, не рано посвящать в бизнес-процессы в таком возрасте?

Что такое беззаботное детство? Это те условия, которые создают для ребенка мама и папа. Он не должен думать о еде, одежде и безопасности — это их задача. А участие в проектах, центры развития всегда полезны. Сегодня наши дети знают больше, чем взрослые. В эпоху IT-технологий, YouTube, Instagram, TikTok они могут зарабатывать больше родителей. Я не вижу проблемы в том, что ребенок узнает о бизнес-процессах в раннем возрасте. Может, это сформирует его как личность, и в 18 он станет миллионером, новым Биллом Гейтсом. Важно, чтобы занятия были в удовольствие и не слишком утомляли, настаивать на них не стоит.