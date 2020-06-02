Наталья Фомина — психолог, директор нескольких школ дополнительного образования и центра раннего развития в Италии и координатор первого Детского Совета директоров компании Yummy United. Мы поговорили с ней о том, почему так важно в детстве пережить ситуацию успеха.
Как вырастить из ребенка лидера?
Что, на ваш взгляд, участие в программе Детского Совета директоров значит для будущего детей?
Участие в таких проектах, как Yummy United, позволит ребенку завтра быть конкурентоспособным. Во-первых, его личность раскрывается, во-вторых, каждый чувствует себя действительно важной единицей компании. Он учится адаптироваться к любым новым для него обстоятельствам, а значит, и во взрослой жизни сможет быть мобильным.
Почему взрослым важно прислушиваться к детям и привлекать их к сотрудничеству?
В сравнении с нами поколения Y и Z — совсем другие люди. С иным мировоззрением и даже ритмом жизни. Мы по-разному воспринимаем и перерабатываем информацию. Если сегодня годовалый ребенок умеет включать YouTube, то 25 лет назад у людей не было мобильных телефонов. Поэтому для того чтобы продукт был интересен детям, нужно отталкиваться именно от их мнения.
Вы как-то распределяете обязанности между юными директорами? Существует ли конкуренция в Yummy United? Как решается вопрос с выбором идей, чтобы никому не было обидно?
Распределение в компании добровольное: каждый ребенок может попробовать себя в разных занятиях и приобрести навыки в той или иной сфере управления. Кому-то, например, больше интересен дизайн, но он сможет поучаствовать и в создании рекламных роликов, и в разработке новых вкусов. Конкуренции у нас нет, все построено на дружбе и делается сообща. Ребенок высказывает идею, отстаивает ее, и общим голосованием принимается то или иное решение. Задумок у них всегда множество, и выбирать сложно — все гениальные.
Почему для ребенка важно видеть, что его идея получает реализацию?
Когда твою идею замечают (а в Совете директоров замечают каждую идею) — это ситуация успеха. Подросток получает признание и это стимулирует его двигаться дальше: если сегодня я могу достичь малого, то завтра добьюсь большего. Испытав это чувство в возрасте 8–12 лет, он всегда будет к нему стремиться и возвращаться. Yummy United дает такую возможность даже тем детям, которые не вполне успешны в школе. В итальянском Совете участвовала девочка Бэтти. Она была достаточно замкнутым ребенком у себя в классе, но как раскрылась в компании! Рисунки Бэтти использовали в дизайне упаковки, а теперь у нее свой канал на YouTube и блог в Instagram, она рисует для детского журнала, создает мультфильмы и уже выбрала для себя профессию дизайнера.
Сейчас очень актуальны методики раннего развития, родители хотят дать детям максимум инструментов и навыков для их успешного будущего. Что бы вы ответили на вопрос — как вырастить лидера из своего ребенка?
Я руковожу центром раннего развития в Милане, это как раз мой профиль. Существует ли разница между детьми, которые посещают центр, и теми, кто не посещает? Как педагог отвечу: да. С ребенком нужно заниматься. Даже если какие-то конкретные навыки ему не пригодятся, это не пройдет бесследно. Мой пример: переехав в Италию, я, не имея никаких знакомств и помощи, пыталась выжить в новой стране. И тот фундамент, который заложили мои родители — мобильность, навыки приспособления к любой ситуации — помог мне адаптироваться и достичь успеха.
Как вырастить лидера? Все зависит от мотивации родителей. Важно понять, к чему расположен именно ваш ребенок. Если он интроверт, ему никакие социальные проекты не нужны. А если активен, стоит направить эту энергию в правильное русло. С другой стороны, у некоторых детей, которые пришли к нам в проект, были определенные проблемы с социализацией, сложности в школе. И в Yummy United они как раз раскрылись и стали лидерами. Некоторые завели свой YouTube-канал, другие начали писать, рисовать, готовить. Педагогическая составляющая проекта колоссальна: ребенок действительно может понять, что ему нравится, и выбрать будущую профессию.
Есть и обратное мнение: детям нужно оставить беззаботное детство и не загружать их лишней информацией и занятиями. Почему, на ваш взгляд, не рано посвящать в бизнес-процессы в таком возрасте?
Что такое беззаботное детство? Это те условия, которые создают для ребенка мама и папа. Он не должен думать о еде, одежде и безопасности — это их задача. А участие в проектах, центры развития всегда полезны. Сегодня наши дети знают больше, чем взрослые. В эпоху IT-технологий, YouTube, Instagram, TikTok они могут зарабатывать больше родителей. Я не вижу проблемы в том, что ребенок узнает о бизнес-процессах в раннем возрасте. Может, это сформирует его как личность, и в 18 он станет миллионером, новым Биллом Гейтсом. Важно, чтобы занятия были в удовольствие и не слишком утомляли, настаивать на них не стоит.
Как проходит обучение в Yummy United? Как адаптируется информация?
В компании работают люди с педагогическим образованием, и все детские проекты составляются с учетом возрастных и психологических особенностей. Мы не перегружаем детей, не посвящаем их в деятельность фондовых рынков. Важно отметить, что Yummy United не образовательный проект. Мы даем детям возможность в игровой и интересной им форме сделать продукт лучше.
Какие качества развиваются у детей, когда мы даем им возможность принимать решения?
Креативность, ответственность, умение отстаивать свою точку зрения и принимать чужую, приходить к консенсусу. Пунктуальность и организованность тоже: наши юные директора встречаются в офисе, где у каждого есть свое место, рабочий журнал, аккаунты. Это дисциплинирует. В Италии, например, нет школьной формы, и когда дети приходили в спортивном костюме, чувствовали себя неловко: вокруг люди в офисной одежде. На последующие мероприятия они уже сами старались одеться в деловом стиле.
На ваш взгляд, важно ли нам как обществу формировать предприимчивое и креативное поколение?
Я думаю, мы его не формируем, а просто даем детям возможность реализоваться. Современные подростки не нуждаются в гиперопеке, ни на кого не надеются. Наше общество через 5–7 лет станет другим, и они изменят его к лучшему.
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