Татьяна Черниговская: «Коронавирус, эта мелкая тварь, поставил на паузу весь мир!»

Дивный новый мир: коронавирус, кризис цивилизации и перестройка

Мы вдруг оказались в новом мире — что это для нас означает?

Это означает очень серьезный вызов: наступает полная переоценка ценностей в социуме. И совершенно ясно, что пути назад нет. Я думаю, природе — или Создателю — просто надоело то, как мы себя ведем. Когда я училась в школе, в нашем классе висел плакат: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача!»? И подпись: «Мичурин». Про этого селекционера такой анекдот ходил: «Знаешь, как умер Мичурин? С клубники упал, тут вишнями и завалило». Это, конечно, анекдот, но сюжет интересный.

Мы слишком увлек­лись идеей, что человек всесилен. Настолько высоко взлетел в своем развитии, что все ему нипочем: и реки повернем, и горы свернем, и кукурузу вырастим там, где рос только хвощ. Вот нам и показали, кто на самом деле здесь хозяин. Божья кара этот коронавирус или дьявольское изобретение, но факт есть факт — эта мелкая тварь поставила на паузу весь мир.

Больше всего сейчас хочется нажать на кнопку «перемотать вперед».

Невозможно: никому не ясно, как именно он действует, вакцины не существует. Она, конечно, будет, но нескоро, и не факт, что этот вирус к тому времени не мутирует. Хорошо, а нам что теперь делать? Ведь это, между прочим, вопрос жизни и смерти. Причем жизни и смерти не только индивидуума, но и цивилизации. Согласитесь, речь идет о цивилизации!