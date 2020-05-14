Единовременные выплаты во время пандемии: стоит ли правительству их делать и как это сказывается на экономике?

Какую политику выбрало российское правительство?

Судя по предпринятым действиям, российское правительство примерно повторяет те меры, которые мы видим на западе, но делает это гораздо мягче. Можно сказать, что у нас тоже проводится политика поддержания экономики, но более умеренная. В частности, это выражается в том, что во время кризиса центральный банк впервые во время кризиса снизил учетную ставку. Таким образом тоже раздаются деньги, только они поступают в банковскую систему. Это должно поддержать спрос. Умеренность выражается в том, что пока речи о вертолетной раздаче денег всем гражданам не идет, но делается что-то похожее — вводятся дополнительные пособия для безработных и детей, суть этих мероприятий та же самая, просто в другом масштабе.

Какой будет инфляция в результате этих мер, зависит прежде всего от объема раздаваемых денег. Можно вручить всем по рублю или половине населения по три рубля — и во второй ситуации влияние будет сильнее.

Наша страна сейчас чувствует себя довольно устойчиво: у нас небольшой внешний долг, есть государственные сбережения — внушительные золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния. Такая подушка безопасности есть не у всех стран. Это важно еще и потому что у нашего государства есть возможность раздавать имеющиеся сбережения, что не будет вызывать такой инфляции, как при эмиссии денег.

Почему в России деньги все же не выдаются и помощь бизнесу минимальна?

Если вы рациональный человек, вы не будете в начале кризиса тратить все свои сбережения на пусть и нужную, но не строго необходимую вещь. Эта аналогия имеет прямое отношение к государству: да, у него есть сбережения, они расходуются, но они не бесконечны — можно раздать их за день, но что делать потом?

Помощь бизнесу, по большому счету, с точки зрения бюджета имеет тот же смысл, что и раздача денег. Если государство ограничивает эту помощь, то делает это по той же причине, по которой не раздает деньги населению — чтобы имеющиеся сбережения растянуть на более длительный срок, потому что неизвестно, сколько все это будет длиться.

Каким будет наше будущее?

Сейчас прогнозировать сложно, потому что мы не знаем, когда будут сняты ограничения. Я предполагаю, что карантинные меры в ближайшее время будут отменены — потому что экономические издержки могут стать тяжелее тех, что связаны с эпидемией. Это выбор из двух зол: как болезнь убивает людей, так и кризис убивает.

Даже если ограничения будут сняты в ближайшее время, последствия все равно будут тяжелыми. Мы уже наблюдаем сильное снижение цен на нефть, газ и другие наши экспортные товары, а соответственно снижение доходов страны. Уже сильно пострадал бизнес, в особенности малый. Кроме того, конечный эффект будет зависеть от того, что будет происходить во всем остальном мире — наша экономика сильно связана с другими странами. Если государства будут придерживаться карантинной политики до конца года, то спад может быть очень глубоким — кризис продлится несколько лет.