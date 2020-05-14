Из-за коронавируса множество людей по всему миру оказались в сложной ситуации, однако правительства разных стран помогают гражданам по-разному. Во многих странах всем людям начали выдавать существенные суммы: например, американцы, зарабатывающие менее 75 000 долларов в год, получили $1200, а самозанятые немцы — 9 000 евро. В России же ограничились поддержкой людей с детьми и безработных. «Собака.ru» попросила экономиста, доцента НИУ ВШЭ Александра Скоробогатова объяснить, как единовременные выплаты сказываются на экономике и почему правительство России выбрало такую стратегию.
Единовременные выплаты во время пандемии: стоит ли правительству их делать и как это сказывается на экономике?
Раздавали ли деньги людям во время кризисов раньше?
Капитализм существует уже более двух столетий и все это время функционирует в режиме циклов, которые включают в себя и кризисы. Прямые выплаты при этом — новая ситуация, но я бы не сказал, что это радикально меняет дело. Последние несколько десятилетий существует традиция поддерживать экономику в условиях кризиса с помощью макроэкономической политики. Это экспансионистская или мягкая денежная политика, к которой относится и снижение ставки. Суть ее в том, что в экономике просто становится больше денег. Отличие от прямой раздачи денег только в том, что когда центральный банк понижает учетную ставку, то денежная масса в первую очередь попадает в банковскую систему. А если, например, выдавать деньги людям, то они минуют банки.
Раздавать деньги людям — вредно или полезно для экономики?
Политика раздачи денег людям имеет временный положительный эффект и отложенный отрицательный. Временная польза связана с тем, что в условиях кризиса сокращаются расходы и спрос во всех отраслях — в результате страдает бизнес. Соответственно, если мы увеличим количество денег в экономике, то они превратятся в дополнительный спрос, которого не хватает, чтобы обеспечить предприятиям выручку. Почему этот эффект в условиях кризиса может быть слабым? Потому что скорость обращения денег падает — то есть их используют менее активно. В стабильной ситуации люди постоянно тратят, деньги переходят из рук в руки — скорость их обращения большая. Но во время этого кризиса люди скорее будут откладывать — у них негативные ожидания на будущее, они боятся, что потеряют работу и на всякий случай начинают меньше тратить и делают сбережения. Сами карантинные ограничения также не дают людям тратить даже в тех случаях, когда они были бы готовы это сделать. Это приводит к тому, что вновь поступающие в экономику деньги приносят меньший эффект.
Отрицательное долгосрочное влияние единовременных выплат заключается в том, что когда мир начнет выходить из карантина и кризиса, то эти деньги начнут активно использовать — и начнется инфляция. Общий уровень цен отражает соотношение между производимыми товарами и услугами и имеющимся количеством денег. Если мы, не увеличив количество товаров и услуг, увеличим количество денег, то цены вырастут (в условиях кризиса это временно не происходит).
Почему в США единовременные выплаты совершают?
Если взять Соединенные Штаты, то можно отметить несколько моментов: с начала 1980-х в США наблюдается общая тенденция к тому, чтобы проводить экспансионистскую денежную политику. Увеличивается объем денежной массы, чтобы смягчать или отсрочивать кризисы. Есть определенный предел, до которого такую политику можно проводить — если мы посмотрим на уровень ставки в 1980-е, то увидим, что тогда она была намного выше, чем сейчас. В Америке она дошла почти до нуля, снижать ее некуда — разве что в отрицательную зону, как это уже происходит в некоторых европейских странах. Таким образом, прямая раздача денег — продолжение общей экспансионистской политики. Эта же тенденция наблюдается и в других развитых странах.
Почему это происходит? Важнейшая причина в том, что политики, находящиеся у власти, таким образом обеспечивают себе победу на выборах. У Трампа прямо сейчас идет предвыборная кампания, ему нужно переизбраться осенью этого года. Он понимает, что люди, недовольные ухудшением своего финансового положения из-за кризиса, не проголосуют за него. Поэтому он проводит раздачу денег — но это делает не только Трамп, но и другие лидеры.
Как правильно поступать с точки зрения экономической науки?
Ответ на этот вопрос дать сложно — наука неоднородна, в ней существуют разные подходы и взгляды в том числе на проблему кризиса. Тот подход, который реализуется сейчас, называется кейнсианским — от фамилии английского экономиста Джона Кейнса. Еще в 1930-е годы он разработал теорию, которая и легла в основу экспансионистской политики. Другие школы экономической мысли критикуют этот подход, существует даже мнение, что государство в случае кризиса вообще ничего не должно делать — и в таком случае капиталистическая экономика будет функционировать в естественном для себя режиме, кризисы будут предсказуемыми, а общество, возможно, будет платить за них не такую высокую цену.
Какую политику выбрало российское правительство?
Судя по предпринятым действиям, российское правительство примерно повторяет те меры, которые мы видим на западе, но делает это гораздо мягче. Можно сказать, что у нас тоже проводится политика поддержания экономики, но более умеренная. В частности, это выражается в том, что во время кризиса центральный банк впервые во время кризиса снизил учетную ставку. Таким образом тоже раздаются деньги, только они поступают в банковскую систему. Это должно поддержать спрос. Умеренность выражается в том, что пока речи о вертолетной раздаче денег всем гражданам не идет, но делается что-то похожее — вводятся дополнительные пособия для безработных и детей, суть этих мероприятий та же самая, просто в другом масштабе.
Какой будет инфляция в результате этих мер, зависит прежде всего от объема раздаваемых денег. Можно вручить всем по рублю или половине населения по три рубля — и во второй ситуации влияние будет сильнее.
Наша страна сейчас чувствует себя довольно устойчиво: у нас небольшой внешний долг, есть государственные сбережения — внушительные золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния. Такая подушка безопасности есть не у всех стран. Это важно еще и потому что у нашего государства есть возможность раздавать имеющиеся сбережения, что не будет вызывать такой инфляции, как при эмиссии денег.
Почему в России деньги все же не выдаются и помощь бизнесу минимальна?
Если вы рациональный человек, вы не будете в начале кризиса тратить все свои сбережения на пусть и нужную, но не строго необходимую вещь. Эта аналогия имеет прямое отношение к государству: да, у него есть сбережения, они расходуются, но они не бесконечны — можно раздать их за день, но что делать потом?
Помощь бизнесу, по большому счету, с точки зрения бюджета имеет тот же смысл, что и раздача денег. Если государство ограничивает эту помощь, то делает это по той же причине, по которой не раздает деньги населению — чтобы имеющиеся сбережения растянуть на более длительный срок, потому что неизвестно, сколько все это будет длиться.
Каким будет наше будущее?
Сейчас прогнозировать сложно, потому что мы не знаем, когда будут сняты ограничения. Я предполагаю, что карантинные меры в ближайшее время будут отменены — потому что экономические издержки могут стать тяжелее тех, что связаны с эпидемией. Это выбор из двух зол: как болезнь убивает людей, так и кризис убивает.
Даже если ограничения будут сняты в ближайшее время, последствия все равно будут тяжелыми. Мы уже наблюдаем сильное снижение цен на нефть, газ и другие наши экспортные товары, а соответственно снижение доходов страны. Уже сильно пострадал бизнес, в особенности малый. Кроме того, конечный эффект будет зависеть от того, что будет происходить во всем остальном мире — наша экономика сильно связана с другими странами. Если государства будут придерживаться карантинной политики до конца года, то спад может быть очень глубоким — кризис продлится несколько лет.
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