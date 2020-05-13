В Роспечати опровергли отказ от отечественного аналога «Википедии»

Ранее днем в СМИ появилась новость о том, что правительство отказалось от идеи создания отечественного аналога «Википедии». Сообщалось, что межведомственная рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта, была также упразднена.

Однако в Роспечати уточнили, что речь идет о «технической ликвидации». Алексей Волин, заместитель министра связи, заметил, что «любая рабочая группа сначала создается, а потом после решения стоящих перед ней задач — ликвидируется». В ведомстве также обратили внимание на то, что «общенациональный энциклопедический интерактивный портал создается вне какой-либо связи с "Википедией"».

Планы на создание энциклопедии были озвучены еще в 2016 году — тогда директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый называл проект «электронным аналогом Большой российской энциклопедии». "У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше. Задача сделать конкурентный продукт очень сложна, для ее решения и собирается рабочая группа», — заявлял он. Идею перехода на электронную версию Большой российской энциклопедии поддержал также президент России Владимир Путин.

Для запуска общенационального портала «Большая российская энциклопедия» была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций, а также Российской академии наук. Законопроект, утверждающий правила создания аналога «Википедии» и его финансирования, был опубликован в июне 2019 года. На реализацию проекта планировалось выделить почти 2 миллиарда рублей.

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