Первые десять позиций университетов России, согласно рейтингу RUR Russian University Ranking в 2020 году, занимают Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Томский государственный университет, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Томский политехнический университет и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

Международный рейтинг университетов RUR создан для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными задачами абитуриентов, студентов, академического сообщества, менеджмента университетов и государства. В 2020 году в российской версии RUR приняли участие 82 университета, а лидером по качеству преподавания и уровню интернационализации — МГУ. Университет также стал третьим по уровню финансовой устойчивости и четвертым по качеству исследований.

Напомним, в октябре британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, а Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла (единственная от России!) в рейтинг лучших бизнес-школ Европы по версии Financial Times.