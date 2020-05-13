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СПбГУ и ИТМО вошли в топ-10 рейтинга лучших российских вузов — по версии Russian Universities Ranking

Санкт-Петербургский государственный университет и Университет ИТМО вошли в том-10 лучших российских вызов по версии международного рейтинга университетов RUR Russian Universities Ranking. Лидером списка стал Московский государственный университет имени Ломоносова.

Первые десять позиций университетов России, согласно рейтингу RUR Russian University Ranking в 2020 году, занимают Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Томский государственный университет, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Томский политехнический университет и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. 

Международный рейтинг университетов RUR создан для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными задачами абитуриентов, студентов, академического сообщества, менеджмента университетов и государства. В 2020 году в российской версии RUR приняли участие 82 университета, а лидером по качеству преподавания и уровню интернационализации — МГУ. Университет также стал третьим по уровню финансовой устойчивости и четвертым по качеству исследований.

Напомним, в октябре британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, а Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла (единственная от России!) в рейтинг лучших бизнес-школ Европы по версии Financial Times. 

 

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Дарья Гладких,
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