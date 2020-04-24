Первые две недели на удаленке превратились в ад для родителей и учителей: путаница с платформами, вал письменных заданий и экстренные попытки адаптироваться к новым условиям. «Собака.ru» публикует дневники преподавателя истории и мамы 5-классника, а также выделяет главные проблемы родителей с комменатариями сотрудников районного отдела образования и директоров школ.
«Мы делаем уроки до ночи!» — почему родители не справляются с дистанционным обучением детей
Что важно знать про дистанционное обучение в Петербурге?
Каждая школа и каждый учитель сами решают с помощью каких платформ и методов учить дистанционно. Комитет по образованию составил методические рекомендации, в которых говорится о синхронных способах — то есть уроках через Skype, Zoom, Discord, а также асинхронных, когда онлайн-общения не ведется. Кроме того есть 8 рекомендованных сайтов с заданиями по основным предметам школьной программы, учитель сам принимает решение использовать их или нет. Среди таких платформ есть государственные и полностью бесплатные — Портал дистанционного обучения, Российская электронная школа, Площадка Образовательного центра «Сириус», а есть негосударственные, в том числе такие, где часть контента платная, например Учи.ру.
Кроме того, у многих особенно продвинутых школ есть собственные платформы и мессенджеры для общения учеников и учителей, а некоторые педагоги сами создают сайты и тесты в гугл-формах. В общем, форм дистанционного обучения так же много, как взглядов на воспитание детей. Вся информация о дистанционном обучении в городе аккумулируется на специальном сайте «Обучение с использованием дистанционных технологий». Там же выложены документы, на основании которых работают учителя и директора. Например, Инструкционно-методическое письмо от Комитета по образованию. Читать его тяжело, зато заметно упростит диалог с директором школы, где учится ваш ребенок. Кстати, по данным опроса Superjob 91% родителей не хотели бы остаться на «удаленке» после окончания режима самоизоляции.
Дневник учителя
Яна Сергеевна, учитель истории и обществознания, классный руководитель 6 класса, поделилась с нами своим расписанием дня после перехода на дистанционное обучение.
9:00 Подъем, проверка работ; консультации в социальных сетях или почте.
Проверка письменных заданий это кошмар и ужас! Дети присылают фотографии письменных работ — потому что конспекты я задаю делать от руки.
11:00 Подготовка оценок для родителей своего класса по всем предметам — это сложный процесс, доступа к электронному журналу в системе «Параграф» нет, я делаю это во временный в закрытой гугл-форме.
Доступ к электронному дневнику есть только из школы, но учителей в школу не пускают; знаю, что в некоторых школах учителя приходили на один день и выставляли оценки (в перчатках и масках).
12:00 Подготовка к онлайн-урокам.
Обычно родители жалуются, что им мало онлайн-уроков, при этом не всегда могут обеспечить присутствие ребенка на таком уроке (причины могут быть разные). Я провожу один урок в неделю на класс (при обычном обучении 2 истории, одно обществознание), объясняю, как выполнить домашнее задание, на что обратить внимание в теме и в презентации, которую специально составляю для такого формата обучения, разбираем вопросы тестов... При этом на урок в zoom подключается примерно половина учеников.
Бывает такое: родители говорят, что хотят еще онлайн-уроков, но одновременно жалуются, что у них один компьютер на всю семью с тремя детьми, поэтому присутствия на таких уроках я не требую. Большинство коллег выбирает асинхронный формат работы, вообще не проводя онлайн-уроков, поскольку учитель может сам выбрать удобный для него и учеников формат (данные о формате урока заносим вместе с расписанием на неделю в гугл-форму: каждый учитель вносит тему урока, используемый ресурс и домашние задания для каждого класса). У учеников и родителей есть доступ к этой таблице.
13:00 Урок в 9 классе
Я не работаю на предложенных платформах, большинство из них все равно зависают, поэтому просто сделала свой сайт на платформе гугл и выкладываю материалы туда. Тесты стараюсь составлять так, чтобы над ними нужно было, действительно, подумать (на умения), в них то, что разбиралось в презентации или видеоуроке. Например, даю какой-нибудь исторический мем: на картинке Екатерина II говорит, что присоединила Крым, ученикам надо написать в каком году это произошло. Или дается марка, на ней изображен исторический деятель — надо определить какому событию она посвящена. Создание таких тестов занимает много времени, очень много. Кстати, можете сами попробовать пройти мой тест для 8 класса)
14:00 Урок в 6 классе, классный час
Как-то мне позвонила мама мальчика из класса, где я классный руководитель и пожаловалась, что ребенок сутками делает задания: утром садится и поздно вечером встает. Но в этом ж классе у меня учатся дети учителей, я спросила: действительно ли все так плохо? Говорят, что все в порядке. Если родитель следит за режимом и графиком ребенка, чтобы он делал урок в часы, когда урок стоит в расписании — проблем не будет.
15:00 Обед
16:00 Рассылка приглашений в Zoom на завтра
У меня был урок в 11 утра в zoom и половина класса написала мне, мол, простите, мы проспали. Потому что они не спят до четырех часов ночи, ночью присылают мне комментарии по работам. Спрашиваю: почему не спишь? Ответ: потому что у меня сбит режим. Честные ученики сами признают, что прокрастинируют, они не могут собраться и доделать задание. Ответственные дети присылают задания даже раньше дедлайна.
16:15 Анализ вчерашнего тестирования, проверка работ, рецензии и отзывы
18:00 Ужин
19:00 Подготовка уроков на завтра, наполнение сайта — в основном эта работа сделана сделано в воскресенье, поэтому трачу не очень много времени
20:30 Проверка работ
22:00 Выставление отметок из своего «журнала» в «электронный журнал»
Дневник 5-классника, написанный его мамой
Старшеклассники быстро освоились с дистанционкой и даже сами обучали учителей пользоваться Zoom. С младшеклассниками сложней — перестаиваться на новые рельсы им помогают родители, которые параллельно работе помогают школьникам осваивать новый материал.
09:00 Подъем, завтрак, утренние дела
10:00 Ждем заданий от учителей. Иногда нам везет — домашку присылают уже в 10:00. А иногда — в 17:00 или даже 20.00.
После того, как пришли уроки, я сажусь заниматься с ребенком. Онлайн-занятия у нас ведут только по трем предметам и не каждый день. Все остальные преподаватели просто присылают письменное задание. Письменное задание дают на каждый урок — география, литература, история, биология, русский, математика, два языка, труд, физкультура. Когда дети учатся оффлайн, такого объема письменной работы у них нет — историю, географию, биологию задают письменно примерно два раза в месяц, в остальных случаях мы просто устно учим параграфы из учебника, а учителя спрашивает на уроке. Так как сейчас учителя детям уроков не ведут в том же объеме, сделать уроки сами дети не могут — ведь какие - то минимальные объяснения им надо дать. Это делают родители.
Чтобы дети успели выполнить все письменные задания, многие родители просто в спешном порядке надиктовывают детям ответы на географию — биологию — историю — литературу. Физкультуру и труд тоже, конечно, в основном делают родители, чтобы осталось время нормально позаниматься сложными предметами: русским, математикой, языками.
22:00 В это время я заканчиваю делать уроки с ребеном и приступаю к домашним делам — уборка, готовка, попытки хоть как-то поработать.
Конечно, если задание простое, мы отдаем его ребенку выполнять самостоятельно, но дети в 11 лет сами не в состоянии проходить новые темы — им требуется помощь преподавателя. Ведь тут речь не о домашних заданиях, которые дети могут делать сами, а о новом материале. Мы просили администрацию школы хотя бы снизить количество письменных заданий, чтобы у было время нормально детям объяснять, но нам ничего не ответили вразумительного. У нас еще в школе к нам мягко относятся — разрешают сдавать домашку в конце недели скопом, если не успеваем сделать на неделе, двоек вроде бы не ставят. В соседних школах все жестко: не успел до 18:00 сдать работу — получи «два».
02:00 Ложусь спать
Все родители понимают, что учителя выполняют инструкции, которые дали по дистанционному обучению и отступать от них не могут. Но тот, кто писал эти инструкции, должен был понимать, во что все выльется. За неделю перевести всю страну на дистанционку нереально, это огромный проект, который требует детальной проработки и соответствующей технической оснащенности. Заложниками этой ситуации в результате стали несчастные учителя и обалдевшие от объема работы дети.
Чем недовольны родители? Что отвечают в РОНО? По пунктам
1. Не хватает компьютеров и планшетов для онлайн-обучения.
Мой ребенок делает домашние задания с айфона, потому что дома только один ноутбук. Я могу его купить, но кто мне его будет подключать, устанавливать ПО? Надо будет еще потратить деньги на специалиста. (Мама 6-классника гимназии Центрального района)
Кирилл Камелин, ведущий специалист отдела образования
Планшет может получить «полная семья с обычным достатком», не только льготники. Задача заключается в обеспечении техническими средствами — планшетами, сертификатами на получение сим-карт — ВСЕХ нуждающихся учащихся. Да, приоритет имеют нуждающиеся в технических устройствах дети из семей, отнесенных к льготным категориям, их потребность была удовлетворена в первую очередь. Таких учеников примерно 25% от общего числа нуждающихся в технических средствах детей. Если вам нужны компьютеры или планшеты, чтобы ваш ребенок учится дистанционно, то обратитесь к директору школы. Технические средства передаются родителям (законным представителям) обучающихся по договору безвозмездного пользования.
Ольга Цибизова, начальник отдела образования Василеостровского района:
Например, в нашем районе в школы передано 465 ноутбуков, планшетов (их собрали больше всего) и сертификатов на получении сим-карт от представителей социально-ответственного бизнеса и частных лиц-благотворителей. Администрация школ нашего района продолжает сообщать нам о нуждающихся учениках, до конца недели мы передадим школам еще 100 планшетов.
Губернатор Беглов попросил пожертвовать планшет. Это работает?
5 апреля на странице губернатора Александра Беглова в социальной сети Вконтакте появилось объявление с просьбой всех желающих пожертвовать планшеты и ноутбуки для школьников. В после был указан номер телефона. 9 апреля читатель «Собака.ru» позвонил по этому номеру и сказал, что у него есть свободный планшет. Его номер записали и спросили хочет ли он получить девайс обратно после окончания пандемии. Он ответил, что хотел бы. Больше ему не перезванивали. 22 апреля он позвонил еще раз напомнить о своем намерении. По телефону ответили, что не перезвонили, потому что он не был готов отдать планшет в дар. Чтобы теперь подарить девайс нужно опять ждать звонка. Дозвониться на горячую линию тяжело: в режиме автонабора надо провести 20-25 минут, прежде чем трубку возьмут.
2. Младшеклассникам задают очень много письменных заданий. Их невозможно успеть сделать.
Странно, что все возможные устные виды проверки знаний заменены на письменные. Теперь дети должны записывать ответы вручную по истории, биологии, географии, музыке, технологии и физической культуре и посылать на почту учителю. Те предметы, которые при очном образовании проверялись устно, в новых условиях проверяются в виде письменных ответов, тестов или презентаций, что требует гораздо больше времени по их подготовке. Совсем непонятно почему в средней школе не используют видео записи устных ответов? (Мама ученицы 7 класса гимназии Центрального района)
Ольга Цибизова, начальник отдела образования Василеостровского района:
Объем домашних заданий контролируется администрацией общеобразовательных учреждений независимо от того, синхронная эта форма обучения или асинхронная. По спорным вопросам родители могут обратиться к педагогам, завучам, директору, так и в отдел образования по телефонам «горячей линии» начальника и специалистов отдела, указанным на официальном сайте Комитета по образованию.
Важно: Горячий телефон по дистанционному обучению: +7 812 576-34-37. По этому номеру любой родитель может позвонить и рассказать о своей проблеме.
3. Родителям приходится объяснять новый материал самостоятельно.
Ольга Цибизова, начальник отдела образования Василеостровского района:
Родители учеников не должны брать на себя ответственность преподавания. Педагоги школ практически постоянно проводят индивидуальные консультации, на которых отвечают на дополнительные вопросы учеников. Если кто-то из учеников не понял материал новой темы, или по каким-то причинам пропустил урок, в определенное время (оно назначается учителем) можно выйти на связь через Zoom, Skypе, Discord, широко используемые во многих школах и индивидуально задать все вопросы, на которые ученик хочет получить ответы.
Кирилл Камелин, ведущий специалист отдела образования
Необходимо напомнить ребенку о том, что он работает уже достаточно долго, что необходимо сделать хотя бы небольшую паузу. Уроки в традиционной форме ведь тоже предполагают и регулярную смену вида учебной деятельности или формы работы учащихся, и проведение физкультминуток. А между занятиями всегда предусмотрены перемены различной продолжительности.
Павел Трошкеев
Директор гимназии № 642 «Земля и Вселенная»
В гимназии № 642 «Земля и Вселенная», дополнительно к основным учебным часам, введены обязательные часы консультаций по каждому предмету. Консультации проводятся для детей и родителей в виде конференций в Zoom, либо учащийся/родитель может позвонить педагогу по телефону и написать через WhatsApp. Возможность получить консультацию у учителя не ограничивается утренними часами, напротив, с каждым педагогом можно связаться во второй половине дня и решить свой вопрос. Ряд учителей выстраивают урок следующим образом: первые полчаса идет объяснение нового материала, а вторые полчаса педагог консультирует учащихся индивидуально или объединяя в группы по несколько человек. Во время таких консультаций каждый ребенок может задать свои вопросы и разобрать задание, вызвавшее у него затруднение.
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Платформа обучения «Neo LMS», которую используют в гимназии №24
Татьяна Корниенко
Директор гимназии № 24 имени И.А. Крылова
Учащиеся 5-11 классов в нашей школе кроме прочих используют платформу управления «Neo LMS». Она позволяет давать объяснения индивидуально через раздел «Сообщения учителю». На каждое сообщение ученик получает ответ. Если это не онлайн-урок, то учителем выкладываются подробные видеоролики, которые создаются педагогами самостоятельно или берутся готовые с различных образовательных платформ. Многие родители выражают благодарность за ведение уроков в формате записанных видеороликов, так как каждый ребёнок может просмотреть видеоролик несколько раз, в своём темпе, не отвлекая остальных учеников. Все же оставшиеся вопросы ребёнок может задать учителю через сообщение, так как наши учителя находятся на постоянной связи с учащимися и их родителями, в том числе через использование социальных сетей.
Директор школы № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто
Для возможности задавать вопросы, а главное получать ответы на сайте школы в разделе «дистанционное обучение» создан специальный чат. Чтобы сделать образовательный процесс более интерактивным, в школе появилась система корпоративной конференцсвязи TrueConf. И теперь уже многие классные руководители в школе № 4 имени Ж.-И. Кусто начинают день с установочной мини видеосвязи: «Как прошёл день?», «Какие планы на сегодня?». Прошли даже родительские собрания, где было снято большинство вопросов, беспокоящих родителей.
4. Не работает привычный всем электронный дневник
Электронный дневник — идеальная и привычная форма общения педагогов с учениками почему-то не работает. (Мама 6-классника гимназии Центрального района)
Я считаю, что тот вид обучения, который нам предложила школа можно было провести через электронный дневник. Не делать никаких дополнительных платформ и прочей фигни. (Мама 7-классницы гимназии Центрального района)
Сергей Речкалов, руководитель Центра информатизации образования Центра повышения квалификации специалистов «ИМЦ» Василеостровского района
В Василеостровском районе у педагогов есть возможность выставления оценок через портал «Петербургское образование», не выходя из дома. При этом оценки учащихся попадают в привычный родителям электронный дневник. В некоторых школах процесс синхронизации этих систем еще продолжается. В таких случаях учителя выставляют отметки в собственные журналы, в любой удобной дистанционной форме сообщая об этом учащимся, а также классным руководителям. В дальнейшем полученные учащимися отметки будут перенесены в электронный дневник.
5. Проблема не последняя, но курьезная. Дети срывают уроки в zoom.
Когда дети освоились с новыми технологиями обучения — они начали шалить. А учителя оказались, бедняги не готовы технически к этому. Например, вчера был сорван урок ОБЖ, так как кто-то из учеников нарисовал на презентации учителя то, что во времена нашего детства называлось «аэровафля». Учитель был не готов к такому повороту и вем было очень неловко. Кто этот горе-художник выяснить не удалось, но вроде кто-то из компьютерно грамотных родителей подсказал, что надо сделать, чтобы дети не могли рисовать на проезнтации учителя во время трансляции. (Мама ученицы 8 класса гимназии Василеостровского района)
Неужели все так плохо? Нет! Плюсы дистанционки
Мы попросили родителей добавить ложку меда в бочку дегтя.
Лиза Савина
Куратор, мама 9-классника
Неожиданно легче пошли алгебра и геометрия — если что-то непонятно, можно задать учителю вопрос. Но это касается блока точных наук. С гуманитарным блоком без видеоконференций я считаю наступает полный провал, потому что гуманитарные науки за границами самообразования требуют обсуждения. С одной стороны дети учатся работать с текстами, но с другой теряют коммуникацию. Мы добрали гуманитарный блок онлайн-школой лектория Прямая речь, но она конечно не совпадает с программой, скорее расширяет кругозор и палитру концепций и мнений. Плюсы — ребёнок реально стал лучше учиться. Он не отвлекается на школьные формальности. В целом для старшеклассников система вполне жизнеспособная и в мирное время, особенно если докрутить возможность дискуссии для гуманитарных предметов и вернуть всякие практические кейсы — лабораторные работы и физкультуру в офлайне, возможно она была бы даже более эффективной чем стандарт. Она даёт навык самостоятельности и самоорганизации, а это для подростка наверное один из самых важных скиллов.
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Сын Лизы Савиной Данила за занятиями
Анна
Преподаватель ВУЗа
Надо отметить, что в дополнительном образовании с дистанционкой все значительно лучше. Идет постоянный живой поток общения. Постоянные созвоны во всех видах мессенжеров в часы уроков, постоянные комментарии в чатах. На этом контрасте видна разница подходов. Дети ждут уроков, хотят общаться с любимыми учителями через экран. Конечно, результаты такого образования значительно ниже. Однако моя 12-летняя дочь с интересом делает задания по музыке, записи для отправки учителю и ждет всегда с трепетом ее ответа. Без устали готовится, несмотря на предыдущие перегревы со школьной учебой. Это говорит о том, как важен живой контакт с преподавателем, которым так пренебрегли в нашей школе, в ситуации дистанционного образования.
Благодарим за сотрудничество Отдел образования Василеостровского района за предоставление комментариев в сотрудников и директоров школ в кратчайшие сроки.
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